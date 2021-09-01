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【非法電動車】警打擊非法駕駛電動可移動工具　長洲1男涉4罪被捕

社會 15:38 2021/09/01

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警打擊非法駕駛電動可移動工具，長洲1男涉4罪被捕。（警方提供）

長洲分區特遣隊人員於今日（1日），在區內學校附近進行交通執法行動，打擊非法駕駛電動可移動工具以保障學童安全。

行動中，人員於長洲西灣路金銀灣發現有人非法駕駛電動可移動工具，於是上前截查，並拘捕一名31歲姓鄭本地男子涉嫌駕駛未有登記車輛、駕駛時沒有有效駕駛執照、駕駛時沒有第三者保險而使用車輛及駕駛時沒有戴上認可防護頭盔被捕。行動中警方扣查了1部懷疑電動可移動工具。被捕男子現正被扣留調查。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法。警方會繼續加強執法行動，以保障市民安全，警方呼籲市民切勿以身試法。

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

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責任編輯：李榮忠

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