【疫苗獎賞】機管局疫苗抽獎送出5萬張機票　9月16日起接受登記

▲ 機管局疫苗抽獎送出5萬張機票，9月16日起接受登記。（經濟日報資料圖片）

機管局今日(1日)公布贊助5萬張機票送予完成接種新冠疫苗的香港居民抽獎，以鼓勵公眾接種疫苗，9月16日開始接受登記，9月30日截止；持有效香港身份證及9月底前完成接種的香港居民，可向國泰航空及HK Express登記參加抽獎，國泰航空及HK Express將於下月中公布得獎者名單。

是次抽獎由機管局發起，合共送出5萬張從香港出發，往返不同地區的經濟客艙機票；國泰航空及HK Express會以隨機抽獎形式送出機票，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點，有關詳情將由相關航空公司公布。

另外，機管局將透過抽獎方式，向已接種疫苗的香港國際機場員工送出1萬張機票，機場員工今天起可經所屬公司登記參加1萬 張機票抽獎活動。抽獎活動詳情已上載至專題網站。

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責任編輯：陳正怡