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【疫苗獎賞】機管局疫苗抽獎送出5萬張機票　9月16日起接受登記

社會 15:30 2021/09/01

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機管局疫苗抽獎送出5萬張機票，9月16日起接受登記。（經濟日報資料圖片）

機管局今日(1日)公布贊助5萬張機票送予完成接種新冠疫苗的香港居民抽獎，以鼓勵公眾接種疫苗，9月16日開始接受登記，9月30日截止；持有效香港身份證及9月底前完成接種的香港居民，可向國泰航空及HK Express登記參加抽獎，國泰航空及HK Express將於下月中公布得獎者名單。

是次抽獎由機管局發起，合共送出5萬張從香港出發，往返不同地區的經濟客艙機票；國泰航空及HK Express會以隨機抽獎形式送出機票，目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲及亞洲等不同航點，有關詳情將由相關航空公司公布。

另外，機管局將透過抽獎方式，向已接種疫苗的香港國際機場員工送出1萬張機票，機場員工今天起可經所屬公司登記參加1萬 張機票抽獎活動。抽獎活動詳情已上載至專題網站

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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