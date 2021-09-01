【兩台大戰】C君入主J2出任創意總監　曾志偉點名升遷跟王祖藍同主創作

▲ C君入主J2出任創意總監，減少幕前演出主力做創作。

自從TVB與ViuTV之間的「兩台大戰」開始後，TVB內部進行多次調動，繼今年初副總經理曾志偉與首席創意官王祖藍回巢擔任高層後，組合農夫成員C君（鄭詩君）今日正式升職做高層，入主J2台任職創意總監，並於今日（9月1日）生效。

現年37歲的C君原名鄭詩君，是組合農夫的成員之一，於今日TVB內部通訊中，宣佈由C君出任無綫電視廣播有限公司中J2台的創意總監（Creative Director (J2) of Production Division）。

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▲ C君升職。（黃建輝攝）

J2主打年青市場

J2主打年輕觀眾的市場，播放旅遊、文化、飲食、綜藝等節目為主，亦有不少外購劇集和節目，以唱作歌手出身的C君於今日接受傳媒訪問，大方直認這個消息。

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▲ 農夫入行多年。（黃建輝攝）

C君直言多年來從未試過到辦工室工作，是次職責以創作為主，並透露今次的晉升由TVB副總經理曾志偉提出，因為過去C君亦有參與過不少節目內容的討論，志偉決定把他招攬到J2，讓他主理該台的創作。

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▲ 繼曾志偉與王祖藍後，C君被招覽到TVB任高層。（東星圖片）

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C君直言之後會減少幕前的活動，但並不影響農夫的音樂創作，又指創作是他最喜歡做的事。講到未來大計，C君表示暫時未能透露，但想給大家知道他是帶著誠意去做，對於入主J2是否為了增加「兩台大戰」中TVB的實力，C君謙稱：「是他們的大戰，我只是負責創作。」

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