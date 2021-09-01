【虐待男嬰】涉猛力搖晃男嬰致發展障礙　地盤工囚50個月官斥摧毀男童一生

▲ 涉猛力搖晃男嬰致發展障礙，地盤工囚50個月官斥摧毀男童一生。（經濟日報資料圖片）

地盤工於5年前協助妻子照顧受托13個月大男嬰時，稱男嬰於洗澡時不斷哭泣及「扯蝦」，餵服哮喘藥後亦無改善，慌亂下猛力搖晃男嬰致腦部嚴重受傷，智力發展出現嚴重障礙，須以胃造口餵食營養奶粉，整體生活須依賴他人。地盤工今（1日）於高等法院承認虐兒罪，判監50個月。法官指男嬰當時沒有反抗或求助能力，被告猛力搖晃男嬰引致嚴重後果，摧毀男嬰一生。

被告梁碩豪（27歲），承認1項對所看管兒童虐待，控罪指他於2016年10月22日，於油麻地文華樓某單位內，作為足16歲人士管養及照顧兒童X，而X當時13個月大，故意虐待及相當可能令X受到不必要苦楚及傷害。

案情指，案發時被告的妻子受13個月大男嬰X的母親所托照顧X，日薪500元。案發日，被告妻子帶同14個月大女兒及X外出玩耍，返回住所後，被告妻子替女兒洗澡，被告當時在住所內，他擬替X洗澡後才餵食，以免X嘔吐。

被告稱X一直哭泣，洗澡期間亦不斷哭，其間更出現「扯蝦」情況，被告餵服哮喘藥後仍無改善，慌亂下猛力搖晃男嬰致不省人事，遂乘的士到急症室求診。醫生發現X腦水腫及視網膜出血，症狀疑與搖晃嬰兒綜合症吻合遂報警。

辯方求情指，被告望向X及其家人致歉，對事件感到後悔，並稱視X如己出。辯方指案發時因X不斷哭及氣促，被告慌亂下才搖晃X，事後良心受責。

辯方指事後被告立即送X到醫院，並通知X母親，顯示他並沒有逃避。被告對事件十分後悔，願意承擔後果。惟被告育有3名年幼子女，加上事隔3年半才被起訴，對家庭造成壓力，望法官考慮判刑時盡量輕判。

法官判刑時引述醫療報告指出，X事後腦部嚴重受傷，與外界只能作有限度互動，曾因顱內壓而進行手術。由於神經系統嚴重受損，導致發展嚴重遲緩，視力差，又須以胃造口餵食營養奶粉。

法官指X不能與人溝通，生活上須依賴他人。X現時近6歲，居於兒童院舍，身型與同齡兒童無異，惟其腦部嚴重受創，神經系統嚴重受損，導致其智力發展受重大障礙。

據醫療報告指X現時不能自行走路或坐，須依靠輪椅或攙扶，大部分時間須臥床，生活上須依賴他人，整體發展受重大阻礙。

法官引述報告指，X母親事後感到自責，患創傷後壓力後遺症，身心受創，當想及兒子或不在世時萌自殺念頭。

法官判刑時指，虐兒罪最高可囚10年，立法原意為保護弱小，須判阻嚇刑罰。

法官指X案發時只有1歲，其命運及福祉掌握於被告手中。X當時沒有反抗或求助能力，法官接納被告沒有計劃犯案，因情緒慌亂才對X作出有關作為，亦非持續發生。法官認為不論任何原因，被告猛力搖晃X引致嚴重後果，實是摧毀男嬰一生，法官認為說法亦非誇張。

法官指被告的行為對X造成悲慘後果，須向公眾發出訊息，對年幼者作出暴力行為引致傷害，須予以阻嚇性刑罰，以6年半為判刑起點。

案發於2016年10月，被告被捕後曾獲保釋，其間亦曾與警方進行錄影會面，直至2020年6月才被起訴。對方辯方質疑延誤起訴之說法，法官接納期間控方需時作調查，包括審視醫療報告等，雖然被告期間未獲告知或有機會再被起訴之可能性，但法官認為這並非被告的合理期望，考慮過被告認罪等因素後，判囚4年2個月。

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記者：林育慧