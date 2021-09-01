▲ SKECHERS全新升級版「GO WALK 6」健步鞋。（圖片由SKECHERS提供）

美國運動休閒鞋履品牌SKECHERS的「GO WALK 健步鞋」系列舒適輕盈，有「走路神鞋」之稱。SKECHERS今年推出第六代全新升級版「GO WALK 6」健步鞋，以創新舒適科技將回彈感和穩定性再強化，步行時更舒適、輕鬆及自在。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【最新影片推介】前TVB主播教整簡易甜品【附食譜】

首度升級至高階跑鞋獨有HYPER BURST®技術

SKECHERS的「GO WALK 健步鞋」系列自2012年推出，來到新一代的「GO WALK 6」系列，SKECHERS將舒適感再度升級，首度將高階跑鞋專用的獨家技術HYPER BURST®中底應用於健步鞋，讓用家在日常和休閒時也能享受專業級輕盈回彈感。

SKECHERS將獲得多個國際大獎的HYPER BURST®技術運用於獨家HYPER PILLARS®支撐小柱上，讓配方成分透過熱氣和壓力，在原材料中形成成千上萬個密閉式小氣泡，製成超輕量、高回彈力、超柔軟以及更耐磨耗的支柱群。

用家步行時，小氣泡會互相推擠，增加緩震和回彈效能，讓每步變得更輕鬆省力，長時間站立或步行也舒適自在！

採用升級版Air Cooled Goga Mat高回彈鞋墊

另外，「GO WALK 6」採用升級版Air Cooled Goga Mat高回彈鞋墊，配合ULTRA GO 輕量緩震大底，減緩地面對腳部的衝擊力，提升步行的穩定性。配合HYPER BURST®支撐小柱，為用家帶來更意想不到的舒適回彈感。鞋內更特備ORTHOLITE防黴抗菌內層，有效減少異味。

適合長時間站立或走路人士

全新「GO WALK 6」健步鞋適合不同需要的人士每日穿着，無論是喜歡逛街的購物愛好者、閒時愛做輕運動的健康達人，還是因工作關係需要經常走動的專業職人如醫生和教師等，「GO WALK 6」都可以讓他們即使長時間站立或走路也得到充足支撐。

SKECHERS「GO WALK 6」健步鞋系列現已於SKECHERS各大專門店及專櫃、SKECHERS官方網店發售。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩