【Staycation】帝苑酒店推準媽媽住宿套餐兩位$1,300起　送母嬰護理禮盒+體驗哺乳枕+下午茶+早餐

▲ 帝苑酒店推準媽媽住宿套餐兩位$1,300起。（圖片由酒店提供）

夏日炎炎，準媽媽們每天留在家裡養胎又悶熱又局促，不如到酒店Staycation轉換一下心情！帝苑酒店推出首個專為準媽媽而設的Mom-to-be Staycation，除了包括下午茶及早餐外，還特別與MotherCare聯手準備了免費的母嬰護理禮盒，入住期間更可免費體驗BIG FLOPSY的產婦哺乳枕，讓準媽媽們盡情放鬆。

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全新staycation包括入住特色套房一晚，讓準媽媽有更寬闊的活動空間。特別為準媽媽準備的MotherCare母嬰護理禮盒簡直是育兒和產後修護的百寶箱，齊備各種育兒法寶和媽媽護理產品，包括造型可愛的口水肩、矽膠嬰兒食品冷凍托盤、腿部冷感舒緩凝膠等等，應有盡有，體貼媽媽們的需要。

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另外還有承托力極佳的BIG FLOPSY產婦哺乳枕，可以減輕孕婦腰部的負擔。

Staycation更包括二人J’s Bar Bistro夏日下午茶，廚師以時令水果為靈感炮製出一系列甜、鹹點，清甜可口的雜草莓乳酪蛋糕、法式蘋果撻，甘香而帶檸檬清香的油浸挪威三文魚配香檳檸檬啫喱等等開胃茶點，讓準媽媽們可以放鬆身體，盡情玩樂！

Mom-to-be Staycation詳情

價錢：HK$1,300每晚（星期日至四）、HK$1,400每晚（星期五、六及公眾假期）

套餐可免費升級至特色套房，在入住當日於J’s Bar Bistro享用下午茶（2位），送贈房內歡迎茶點：杯子蛋糕（2位）、房內早餐（2位）、母嬰護理禮盒及免費體驗BIG FLOPSY的產婦哺乳枕。

此外，住客可免費享用25米長的空中恆溫泳池和健身室，水療服務可享75折優惠以及帝苑酒店所有餐廳可享8折優惠（帝苑餅店除外）。

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責任編輯：王芷瑩