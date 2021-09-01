【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立

▲ 73歲外祖父涉於2年前性侵犯18歲外孫女，陪審團今（1日）退庭商議約4小時後，裁定6項罪名不成立，無罪釋放。

73歲外祖父涉於2年前性侵犯18歲外孫女，事主其後與母親到警署報案揭發事件。涉案外祖父否認4項猥䙝侵犯、1項強姦罪及1項亂倫交替控罪，案件早前於高等法院開審，被告警誡下承認因色心而犯案。陪審團今（1日）退庭商議約4小時後，裁定6項罪名不成立，無罪釋放。

現年73歲被告為退休人士，否認4項猥䙝侵犯及1項強姦罪，控罪指被告於2019年2月1日至5月11日，於九龍某單位4度猥䙝侵犯事主X。被告另被控於同年5月11日強姦X，另1項亂倫罪為交替控罪，即被告當時身為男子於同一單位與X性交，而明知X為其外孫女。

控方早前於開案陳詞指，X於案發時18歲，為被告的外孫女，X與被告、外祖母及姨母同住。2019年5月12日， X與母親及另一人士到警署報案，翌日被告就強姦罪被捕，被告於警誡下低頭及不作回應，之後替警方進行3次會面紀錄，當中作出招認，曾稱因「色心走、咸濕、有歪念」而犯案。

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記者：林育慧