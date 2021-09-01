  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立

社會 16:03 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

73歲外祖父涉於2年前性侵犯18歲外孫女，陪審團今（1日）退庭商議約4小時後，裁定6項罪名不成立，無罪釋放。

73歲外祖父涉於2年前性侵犯18歲外孫女，事主其後與母親到警署報案揭發事件。涉案外祖父否認4項猥䙝侵犯、1項強姦罪及1項亂倫交替控罪，案件早前於高等法院開審，被告警誡下承認因色心而犯案。陪審團今（1日）退庭商議約4小時後，裁定6項罪名不成立，無罪釋放。

現年73歲被告為退休人士，否認4項猥䙝侵犯及1項強姦罪，控罪指被告於2019年2月1日至5月11日，於九龍某單位4度猥䙝侵犯事主X。被告另被控於同年5月11日強姦X，另1項亂倫罪為交替控罪，即被告當時身為男子於同一單位與X性交，而明知X為其外孫女。

控方早前於開案陳詞指，X於案發時18歲，為被告的外孫女，X與被告、外祖母及姨母同住。2019年5月12日， X與母親及另一人士到警署報案，翌日被告就強姦罪被捕，被告於警誡下低頭及不作回應，之後替警方進行3次會面紀錄，當中作出招認，曾稱因「色心走、咸濕、有歪念」而犯案。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【還押候訊】涉自製魚杆爬棚架勾手袋　越籍酷刑聲請漢還押候訊
13:52 2021/08/30
【還押候訊】涉自製魚杆爬棚架勾手袋　越籍酷刑聲請漢還押候訊
【性侵繼女】涉企圖性侵22歲繼女　內地漢囚4年官斥違反誠信
12:25 2021/08/30
【性侵繼女】涉企圖性侵22歲繼女　內地漢囚4年官斥違反誠信
【淋鏹候判】已婚女友稱丈夫出軌擬報復　廚師稱基於愛按指示淋鏹水候判
13:56 2021/08/30
【淋鏹候判】已婚女友稱丈夫出軌擬報復　廚師稱基於愛按指示淋鏹水候判
【非法禁錮】Youtuber涉九龍城非法禁錮孌童男　孌童男涉藏有兒童色情物品同被捕
18:04 2021/08/30
【非法禁錮】Youtuber涉九龍城非法禁錮孌童男　孌童男涉藏有兒童色情物品同被捕
【電話卡實名制】首階段9月1日展開　電訊商須在明年3月前完成相關系統
11:36 2021/08/31
【電話卡實名制】首階段9月1日展開　電訊商須在明年3月前完成相關系統
【爆竊集團】警搗破本地爆竊集團拘捕4名港男　涉與上月觀塘200萬元爆竊案有關
13:58 2021/08/31
【爆竊集團】警搗破本地爆竊集團拘捕4名港男　涉與上月觀塘200萬元爆竊案有關
【串謀受賄】酒店助理經理涉串謀工程承辦商收賄1.5萬元　被廉署起訴周四提堂
15:20 2021/08/31
【串謀受賄】酒店助理經理涉串謀工程承辦商收賄1.5萬元　被廉署起訴周四提堂
【青少年罪案】屯門警區打擊青少年犯罪　拘55人涉藏毒刑事恐嚇等罪
18:36 2021/08/31
【青少年罪案】屯門警區打擊青少年犯罪　拘55人涉藏毒刑事恐嚇等罪
【億元毒品】警破1.4億元毒品案拘15人　毒販以搵快錢筍工招攬年青人
今日 12:36
【億元毒品】警破1.4億元毒品案拘15人　毒販以搵快錢筍工招攬年青人

你可能感興趣

【還押候訊】涉自製魚杆爬棚架勾手袋　越籍酷刑聲請漢還押候訊
13:52 2021/08/30
【還押候訊】涉自製魚杆爬棚架勾手袋　越籍酷刑聲請漢還押候訊
【性侵繼女】涉企圖性侵22歲繼女　內地漢囚4年官斥違反誠信
12:25 2021/08/30
【性侵繼女】涉企圖性侵22歲繼女　內地漢囚4年官斥違反誠信
【淋鏹候判】已婚女友稱丈夫出軌擬報復　廚師稱基於愛按指示淋鏹水候判
13:56 2021/08/30
【淋鏹候判】已婚女友稱丈夫出軌擬報復　廚師稱基於愛按指示淋鏹水候判
罪案 亂倫 經濟 新冠肺炎疫情 香港 性罪行

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】
10:32 2021/08/30
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】