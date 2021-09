【校長專欄】伍少梅中學校長將學生作品印上名片　陳葒：多元課程助學生走成材之路

▲ 伍少梅以學生為本的教育方針,正默默地幫助着不少年青人發掘潛質,發揮潛能。

一直婉拒為任何學校宣傳的我特此破例,向李建文校長主動請纓(並已得到李校長允許),為大家介紹天主教慈幼會伍少梅中學(下稱伍少梅)。原因是多次到訪學校,對其以學生為本的教學設施和校園空間設計留下深刻印象,進一步了解過辦學團體和李校長的教育理念、模式和成效,亦知道了許多優秀老師和學生的故事。在我心目中,這是一所值得家長欣賞和同工學習的學校。

Education is a matter of the heart

位於葵涌山邊一角的天主教慈幼會伍少梅中學,前身是一所工業學校,這是不少人對於伍少梅的舊印象。在歷史悠久的教學團體、有心的校長以及熱誠的老師合力推動之下,伍少梅以學生為本的教育方針,正默默地幫助着不少年青人發掘潛質,發揮潛能,正如李校長名片上的格言:「Education is a matter of the heart」。

校長的名片

李建文校長的名片很特別,印上了他自己的肖像。想當年我做校長時靚仔過姜B可愛過教主都不敢這樣做,這個鬍鬚校長憑什麼如此自信兼自戀?原來這幅卡通化的肖像是學生的作品。李校長在我好奇和訝異中解釋道:「我這樣設計名片,是想收到我名片的人都記住伍少梅學生的特別,而不是校長。」但我兩者都記住了,在聽完李校長講過名片的故事之後。

那年李校長剛上任不久,偶然看到一個新生的畫作很有創意和感染力,便想將那學生的作品放在自己名片上,這樣既能讓那學生知道校長很欣賞他,也能讓其他人知道伍少梅學生的出色。他在某個小息去操場找到那學生,以誠懇和謙卑的態度對那學生說:「我可不可以有這個榮幸,請你幫我畫一幅畫,然後把這幅畫放在校長的名片上。」那學生看着他的樣子好一會,似乎不太相信校長竟然會有這種要求。然後才點頭「嗯」了一聲便走了。

一個多月後。在同一個操場,那學生走過來將一幅畫遞給李校長,李校長打開一看,原來是惟妙惟肖的一幅肖像,有齊他所有特徵。李校長向那學生表示感謝,並說會將它印在名片上。那學生有點不知所措,沒怎麼回應便轉身走了。在他轉身的那一刻,李校長第一次看見他眼裏的亮光和嘴角的微笑。

李校長告訴我,那學生在小學時經歷了很多的挫敗,初到伍少梅時,很沒有自信,跟老師聊天也只是一句起兩句止。但自從自己的畫作出現在校長的名片上後,他每一天上學都帶着笑容。他媽媽特意來告訴李校長,說兒子現在很喜歡上學,因為他知道有人欣賞他,不單止是校長欣賞他,那些收到校長名片的人也會稱讚他。

李校長以名片鼓勵學生的故事也感動了同事,如今伍少梅的老師如果需要做名片,也會嘗試將學生的閃光點(不一定是畫作)放進名片之中。而李校長的名片上除了肖像,還印有「Education is a matter of the heart」這句話。我看也只有真正懂得這句話的校長,才會有一張這樣的名片。

▲ 李建文校長的名。(陳葒校長提供)

哪得咖啡撲鼻香

訪客到訪伍少梅,少不免獲邀到那間擁有專業級別設備和環境的Bosco Café享用一杯香濃咖啡。李校長會讓訪客在一列形式各異的咖啡杯挑選一隻,然後熟練地為訪客沖上一杯芳香的咖啡,並解釋道:「咖啡杯是學生上陶藝課的作品,這些咖啡杯跟學生一樣,隻隻不同,但隻隻都有用。」代表伍少梅欣賞及珍視每一位學生的獨特性,認同每一位學生的能力及價值,不以一刀切的劃一標準去衡量學生的高低優劣。學校以多元的課程和方法,去發掘和培養不同學生的不同個性和特長,幫助每位學生走上屬於自己的成材之路。

學校會請專業咖啡師來授課,咖啡吧枱旁陳列着的獎盃,是學生參加全港學界咖啡拉花比賽得的,當中包括兩屆冠軍。不過,在李校長心目中,伍少梅咖啡室的意義並不只是那些咖啡杯和獎杯,也不只是讓學生得以學習沖泡咖啡的技能、多一個興趣或特長發揮的途徑,更不是一個培養咖啡師的職訓場所。

伍少梅咖啡室的意義,還在於它打破了一般人對中學校園的刻板印象,為學生營造了一個活潑新鮮的實境學習氛圍。誰說學生的小組討論總要在四面圍牆的課室,而不是一室芳香的咖啡室呢?它還是一個增進師生關係的社交中心,讓師生輕鬆隨意而平等地坐下來交談聊天。誰說師生的會面交談只能在冰冷嚴肅的教員室,而不是溫暖親切的咖啡室呢?

不單如此,伍少梅咖啡室還是一個極理想的跨學科主題學習的平台。學科之間的知識不應孤立割裂,而是應該彼此產生關連,這樣才能使學生所學得的知識融合貫通。小小的一粒咖啡豆,經過老師的教學設計,可以串連起諸如生物、化學、經濟、地理、通識、德育(公平咖啡)等眾多學科的知識,讓伍少梅的學生學得有趣,學得有用,學得成效,學得貫通。

走進伍少梅咖啡室,你聞到的不只是咖啡的芳香,更是教育意義和教學價值的陣陣清香。

鋼琴上的告示

這部鋼琴就擺在學校雨天操場的一角。幾乎每一所學校都會有鋼琴,比這一部更名貴的多得是,但大多數學校都把鋼琴放在禮堂,平時蓋上厚厚的絨布,只在早會或慶典才能使用。那種鋼琴是學校的鋼琴。

伍少梅的鋼琴卻放在學生返學放學和小息的必經之處,很明顯這是一座學生的鋼琴。更吸引我注意的,是那張貼在鋼琴上的告示。

▲ 鋼琴上的告示。(陳葒校長提供)

這種告示,一般學校最常見的是寫上「非經允許不得擅自使用」的警告,有的學校還會加上一句「違者記一個小過」之類的威嚇,但伍少梅的鋼琴上卻只有五個字「請隨意使用」。

不要小看當中的區別,這顯示了這部學生的鋼琴並非虛有其表,顯示了伍少梅的辦學者是真真正正地以學生為本,以學生為重。

這更顯示了辦學者具備教育人最重要的教育心,就是尊重學生的人格和尊嚴。同時也顯示了伍少梅學生都具備自律愛校愛護公物的良好品行,才得到校方這種完全的信任。

這張鋼琴上的告示,非常之伍少梅!

