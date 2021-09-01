【消費券】過千名紙本申請人無法領取消費券　議員促當局容許在未來兩周補交資料

▲ 民建聯今午表示，接獲過千名紙本申請人求助，指自己未能成功領取款項，大部份個案均為長者。（胡偉明攝）

以紙本形式申請消費券的市民，今日會獲發第一期消費券。不過，有政黨收到過千宗求助，指不少長者因收不到當局短訊通知，而錯過當局要求更正資料的期限而申請無效。有議員建議延長相關期限，讓受影響人士均能受惠消費券計劃。

民建聯今午表示，接獲過千名紙本申請人求助，指自己未能成功領取款項，大部份個案均為長者，原因包括早前遞交的申請資料不齊全或填錯資料，或因收不到或錯過當局短訊通知，而未有按時遞交補充資料。

該黨立法會議員葛珮帆質疑，紙本申請人要到派發首日，才獲悉自己申請無效，做法並不恰當，盼當局延長長者申領補交資料期限，不要讓「好事變壞事」。

另一議員陳恆鑌則指，已聯絡財政司司長辦公室，促請當局容許受影響人士，在未來兩星期補交資料，以免長者因「無心之失」，或不熟悉電話操作，而錯失領取消費券的機會。

此外，民主黨今日亦接獲多名申請人投訴，表示未能如期取得款項，今早嘗試以電子消費券熱線了解情況，惟早上線路極為繁忙，申請人難以接通即時反映問題。

油尖旺區議會副主席朱子洛表示，求助人無法求證其紙本申請表格，是否在政府處理時遺失，又或是否因政府人員輸入錯誤資誤，最終導致無法收到任何款項。

油尖旺區議員曾自鳴則認為，當局一直只是容許申請人在收到短訊後14天覆檢，但長者連短訊都無法收到，或本身閱讀能力有限，認為應改變現行覆檢程序，安排受影響人士補交資料，以盡快處理個案。

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記者：胡偉明