【一帶一路】林鄭月娥冀盡快加入RCEP　商務部支持

▲ 特首林鄭月娥表示，希望可儘快加入RECP。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥表示，當《區域全面經濟夥伴關係協定 》（RCEP）準備好加入新夥伴，港府渴望盡快展開正式的商討。商務部部長王文濤亦表示，支持香港作為單獨關稅區，盡快加入RCEP。

第六屆「一帶一路」網上高峰論壇今明兩日舉辦。林鄭月娥發表視像致辭時形容，明年全面實施的RCEP，是冒起的新星，在後疫症時期，可協助推動環球經濟復甦，會爭取加入協定，冀促進本港經濟復甦及貿易。她指出，香港與RCEP的經濟體有密切經貿關係，RCEP的15個創建國家，香港與當中13個國家簽訂自由貿易協議，除了商業合作，亦涉及藝術、文化和教育，關係多元與互惠。

王文濤亦指，香港是一帶一路建設的重要節點，支持香港參與一帶一路建設，是國家實行高水平對外開放的重要舉措，也是促進內地和香港優勢互補、共同發展的重要途徑。他表示，商務部將透過3方面，積極推動兩地經貿合作，支持香港實現更好發展，包括：（1）支持香港融入國家發展大局，積極參與國內大循環，支持港企參與內地重要展會等；（2）支持香港強化貿易通道功能，打造連接內地和全球的服務通道；（3）支持香港更廣泛參與區域經濟合作，支持香港作為單獨關稅區盡快加入RCEP，對外開展自貿協定談判，在APEC等機制中，發揮作用，進一步提升國際金融、貿易和航運中心地位。

▲ 陳茂波認為香港是企業進入亞洲或中國市場的理想跳板。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波出席論壇時指出，香港是唯一兼具安全及活力商業環境、直接接觸中國經濟的城市，是企業進入亞洲及中國市場的理想跳板，相信香港可連繫RCEP及一帶一路發展，成為內地與其他RCEP經濟體的貿易、投資及商業通道。又認為，香港在人民幣國際化及一帶一路融資上可扮演很多角色，加上香港有風險管理等經驗，可為一帶一路國家及項目帶來不同選擇。

他指出，香港去年與RCEP 15個成員國的貿易額達7700億美元，佔本港商品貿易額超過7成，香港亦已與其中13個RCEP成員國簽署自由貿易協議，特區政府期待在RCEP制定好機制後，盡快商討加入。

論壇期間，商務部與港府共同簽署《關於推進境外經貿合作區高質量發展合作備忘錄》。

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責任編輯︰林曉君