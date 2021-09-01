  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】涉47人初選案被還押　王百羽高院申保釋被拒

社會 16:26 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

涉47人初選案被還押，王百羽高院申保釋被拒。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有13人准保釋外出候訊，其餘34人續還押。其中王百羽今（1日）向高等法院申請保釋被拒，王續還押候訊。

申請人王百羽今由大律師馬維琨代表，律政司一方由署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋代表。法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，駁回申請，稍後頒下書面判決。

涉案47名被告中，獲准保釋的共有13人，包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信、鄒家成及余慧明。

其餘34名被告續還押，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、譚文豪、郭家麒、伍健偉及張可森。

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【虐待男嬰】涉猛力搖晃男嬰致發展障礙　地盤工囚50個月官斥摧毀男童一生
今日 15:35
【虐待男嬰】涉猛力搖晃男嬰致發展障礙　地盤工囚50個月官斥摧毀男童一生
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立
今日 16:03
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立
【非法電動車】警打擊非法駕駛電動可移動工具　長洲1男涉4罪被捕
今日 15:38
【非法電動車】警打擊非法駕駛電動可移動工具　長洲1男涉4罪被捕
【東京殘奧】梁育榮奪銅指賽前沒想過仍能在單打得牌　獎牌對他意義非凡
今日 12:37
【東京殘奧】梁育榮奪銅指賽前沒想過仍能在單打得牌　獎牌對他意義非凡
【億元毒品】警破1.4億元毒品案拘15人　毒販以搵快錢筍工招攬年青人
今日 12:36
【億元毒品】警破1.4億元毒品案拘15人　毒販以搵快錢筍工招攬年青人
【生命鬥士】小鐵漢心導管檢查各指標報告良好　下一步再戰心臟手術迎接健康成長
今日 14:10
【生命鬥士】小鐵漢心導管檢查各指標報告良好　下一步再戰心臟手術迎接健康成長
【大埔車禍】4歲受傷男童好轉至嚴重仍須深切治療　其懷孕5個月母親已轉趨穩定
今日 12:57
【大埔車禍】4歲受傷男童好轉至嚴重仍須深切治療　其懷孕5個月母親已轉趨穩定

你可能感興趣

【虐待男嬰】涉猛力搖晃男嬰致發展障礙　地盤工囚50個月官斥摧毀男童一生
今日 15:35
【虐待男嬰】涉猛力搖晃男嬰致發展障礙　地盤工囚50個月官斥摧毀男童一生
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立
今日 16:03
【性侵外孫】73歲外祖父涉性侵18歲外孫女　陪審團裁定罪名不成立
【非法電動車】警打擊非法駕駛電動可移動工具　長洲1男涉4罪被捕
今日 15:38
【非法電動車】警打擊非法駕駛電動可移動工具　長洲1男涉4罪被捕
譚得志 岑子杰 港區國安法 國安法 劉頴匡 黃之鋒 戴耀廷 經濟 呂智恆 范國威

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】
10:32 2021/08/30
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】