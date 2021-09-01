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【學習動力】新學年鼓勵孩子讀好書　家長避講4大破壞學習動力魔咒

中小學 17:07 2021/09/01

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家長要注意有可能不自覺說了一些話，打擊孩子的學習動力。

是否有一些神秘的方法，可以讓孩子愛上學習？其實，一般孩子都擁有學習的動力與好奇心，神秘的方法很簡單，只要減少打擊孩子學習的動力就可以了。或許，就從減少以下的說話開始吧！

1.你英文成績很差，要多加温習啊！

以上這句說話，是破壞學習動力的經典魔咒！當家長說孩子某科表現不好，孩子便會深信不移，在捨難取易的天性下，更加無心學習，最後就真的很差了！

當發覺孩子某些科目的表現較遜色時，不宜強調他的不足，宜引導他認為自己有能力做到要求，孩子才會有學習的動力。曾看見一位家長，將一年級的英文習作，剪去封皮，混在二年級孩子的習作中，當孩子做得對時，家長便讚賞他這個科目的表現，孩子最後真的慢慢喜歡上英文科，成績也日漸改善。

2.你這個字的筆劃寫歪了，快擦掉重寫吧。

很多家長發覺，孩子聽到這句話就哭鬧不休，不肯再做功課了。我們可以幻想一下，假如上司坐在一旁守著我們工作，但不住說錯了、又錯了，我們還會喜歡工作嗎？

讓孩子獨立做功課，錯了就要承擔改正的責任，他們才會學懂計算危機，努力減少出錯。只有讓孩子自覺有責任，才能誘發他們學習的動力。

3.今天功課做得真快，還有時間，再做兩頁補充練習才看電視吧？

很多家長總不捨得放孩子離開書桌，貪心地想要他再多做一點，令孩子覺得書桌是逃不出的監獄。

宜和孩子協定每次學習的功課量，做完了就讓他有時間做自己喜歡的事，才能鼓勵孩子願意學習，如果學習成為一個沒有出路的黑洞，就很難喜歡了。

4.你一年級已經會背乘數表了，真聰明！

在「贏在起跑線」的壓力下，看見過不少一年級甚或更小的孩子在默寫英文句子或背誦乘數表，雖然不少孩子真的做得到，但他們其實並未具有相應的實力去達致要求，結果，因為太難了，孩子便慢慢不愛學習。

要讓孩子喜歡學習，需按其年歲發展，建立配合他們思維、記憶、組織及表達能力的合理要求，當孩子有能力做到時，他便會喜歡學習了！

大多數孩子在合理的要求下，擁有「做得到」的學習經驗，並得到欣賞與支持，都會選擇努力學習的！當然，要鼓勵未有足夠能力的孩子去學習，就需要別的技巧與方法了！

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撰文︰聖公會聖基道兒童院社工

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