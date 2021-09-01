  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Hi Fi天后陳潔麗來港開騷完成隔離　為免染病放棄坐電車河　

娛樂 13:30 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳潔麗將在9月中開音樂會。

Hi-Fi發燒碟天后陳潔麗 （Lily）的《陳潔麗唱奏會2021》將於9月12日在旺角麥花臣場館舉行，她近來與演唱會製作團隊就歌單密密開會。

預定上年舉行的演唱會因疫情而延遲了一年，不過Lily說反而讓自己音樂路上再多變化，為演唱會再多想構思，而疫情下心態也變了，不能四處去待家時間也長了，從前因工作常要去巡演，少了與家人相處時間，但過往一年因在家時間多了反而與家人更多相處，讓她更加珍惜家人。

而從前來港工作幾天，她亦一定會回家，但今次疫情下，為恐隔離條例有變，所以也不敢返回內地直至演唱會結束，掛念父母的她就只好每天視像，而媽媽就算知Lily因工作忙碌不能打電話，也會發一些圖像為女女打氣，令Lily 倍感窩心!

而早前電車為慶祝紀念免費乘搭一天，碰巧Lily那天沒工作，來港多次但仍未有機會正式去試搭的她，本計劃遊個車河慢慢欣賞香港地方色彩，不過被香港演唱會監製知道，即時否決了她，說疫情下都是安全留家，以免不小心惹到病菌影響演出就大件事，Lily也理解大家的擔心，只好又打消念頭，乖乖在家自己練歌了！

同場加映：七仙羽訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】193妹郭嘉盈+余潔滢成功入圍　花姐自選大熱女團名單【內附多圖】
今日 15:19
【全民造星IV】193妹郭嘉盈+余潔滢成功入圍　花姐自選大熱女團名單【內附多圖】
【聲夢傳奇】王祖藍有意參考韓國培訓少年男女　透露發展大計：給小朋友看健康節目
13:57 2021/08/31
【聲夢傳奇】王祖藍有意參考韓國培訓少年男女　透露發展大計：給小朋友看健康節目
【MIRROR X ERROR星蹤】姜濤新劇《超感應學園》強勢應援　Jeremy生日九尾狐號出動
12:46 2021/08/31
【MIRROR X ERROR星蹤】姜濤新劇《超感應學園》強勢應援　Jeremy生日九尾狐號出動

你可能感興趣

【全民造星IV】193妹郭嘉盈+余潔滢成功入圍　花姐自選大熱女團名單【內附多圖】
今日 15:19
【全民造星IV】193妹郭嘉盈+余潔滢成功入圍　花姐自選大熱女團名單【內附多圖】
【聲夢傳奇】王祖藍有意參考韓國培訓少年男女　透露發展大計：給小朋友看健康節目
13:57 2021/08/31
【聲夢傳奇】王祖藍有意參考韓國培訓少年男女　透露發展大計：給小朋友看健康節目
【MIRROR X ERROR星蹤】姜濤新劇《超感應學園》強勢應援　Jeremy生日九尾狐號出動
12:46 2021/08/31
【MIRROR X ERROR星蹤】姜濤新劇《超感應學園》強勢應援　Jeremy生日九尾狐號出動
歌手 演唱會 音樂

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】
10:32 2021/08/30
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】