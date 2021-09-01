Hi Fi天后陳潔麗來港開騷完成隔離　為免染病放棄坐電車河　

▲ 陳潔麗將在9月中開音樂會。

Hi-Fi發燒碟天后陳潔麗 （Lily）的《陳潔麗唱奏會2021》將於9月12日在旺角麥花臣場館舉行，她近來與演唱會製作團隊就歌單密密開會。

預定上年舉行的演唱會因疫情而延遲了一年，不過Lily說反而讓自己音樂路上再多變化，為演唱會再多想構思，而疫情下心態也變了，不能四處去待家時間也長了，從前因工作常要去巡演，少了與家人相處時間，但過往一年因在家時間多了反而與家人更多相處，讓她更加珍惜家人。

而從前來港工作幾天，她亦一定會回家，但今次疫情下，為恐隔離條例有變，所以也不敢返回內地直至演唱會結束，掛念父母的她就只好每天視像，而媽媽就算知Lily因工作忙碌不能打電話，也會發一些圖像為女女打氣，令Lily 倍感窩心!

而早前電車為慶祝紀念免費乘搭一天，碰巧Lily那天沒工作，來港多次但仍未有機會正式去試搭的她，本計劃遊個車河慢慢欣賞香港地方色彩，不過被香港演唱會監製知道，即時否決了她，說疫情下都是安全留家，以免不小心惹到病菌影響演出就大件事，Lily也理解大家的擔心，只好又打消念頭，乖乖在家自己練歌了！

同場加映：七仙羽訪問