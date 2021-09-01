【取消表演】何韻詩演出場地被取消　馬逢國：看不到證據顯示涉及政治審查因素

▲ 馬逢國相信，今次事件對創作團隊及演出者有影響，但指他們只能自己想辦法去解決，討論應該如何應對。（陳葆琳攝）

歌手何韻詩原定於下周在香港藝術中心壽臣劇院舉行演唱會，惟演出被指危害公眾秩序及安全，被香港藝術中心取消場地預訂。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國表示，暫時看不到有證據證明香港藝術中心決定涉及政治審查因素。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國今日在立法會會議結束後見記者。他表示，並不了解場地管理者基於甚麼原因或考慮而取消何韻詩演出場地預訂，故此在不知道事實之前，無辦法回應場地管理者的決定是否適當，重點在於何韻詩本人與管理者雙方如何去理解這件事，而藝術中心亦應向公眾詳細交代。

他又指，相信場地管理者作出決定經過審慎考慮，至於藝術中心基於基麼原因或風險需作出此決定，只有場地管理者自己最清楚。馬逢國說，表面看不到藝術中心這個決定有任何政治審查因素，亦不應該假設他們有這個考慮。

他續指，任何一個演出者都不希望場地管理者臨時取消預訂，形容此次為「不平常決定」，相信對創作團隊及演出者有影響，他們只能自己想辦法去解決，討論應該如何應對。但他同時指出，過去兩年因為「黑暴」、疫情而被延遲或取消的演出數以百計，每一個場地管理者都面對過這項情況。

被問及何韻詩是否日後再難以找到演出場地，尤其是政府場地，馬逢國則表示無辦法回答，又指香港有很多演出場地，每個場地有不同政策及考慮。他又指，暫無人向他尋求協助，他亦不知可以如何提供協助。

何韻詩的「《你尚未成為的》Hocc Shouson Live 2021 」原訂於下周舉行，惟她昨日收到香港藝術中心信函，信函提到香港藝術中心以租借合約之條款22(c)為由，臨時取消其場地預訂。該條款提及，若租用者在租用過程中可能危及公共秩序或公共安全，管理者可在不通知的情況下取消已確認的預訂，並終止租用場地。

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記者：陳葆琳