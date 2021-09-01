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【全民造星IV】歐陽巧瑩+193+余香凝妹妹齊入圍　郭嘉盈+余潔滢+歐陽巧霖接力入娛圈

娛樂 18:20 2021/09/01

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ViuTV皇牌節目《全民造星IV》舉行記者會，「妹妺組別」的代表歐陽巧瑩胞妹歐陽巧霖、ERROR成員193胞妹郭嘉盈（Michelle）及余香凝胞妹余潔滢一同受訪。

ViuTV皇牌節目《全民造星IV》舉行記者會，96強參賽者以勁歌熱舞表演節目主題曲《前傳》，其後再接受傳媒訪問。

「妹妺組別」的代表歐陽巧瑩胞妹歐陽巧霖、ERROR成員193胞妹郭嘉盈（Michelle）及余香凝胞妹余潔滢齊齊接受TOPick訪問，分享參賽感受。

【全民造星IV】193妹郭嘉盈+余潔滢成功入圍　花姐自選大熱女團名單【內附多圖】

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三位「妹妹」未開始比賽已經有「明星光環」，成為全場焦點之一。

余潔滢透露為了比賽有去學習唱歌和跳舞：「進來後瘋狂地操跳舞，之前跳《前傳》被說跳得不好，每日就不斷操練。第一個比賽準備了唱歌，亦有找來戲劇老師幫我排了一點戲。」

【全民造星IV】4千人報名參加女團選拔　一文盡睇《造星IV》面試者背景【多圖】

（湯致遠 攝）

3妹向哥哥193取經

3妹的首個表演會以唱歌為主：「再加少少動作，歌曲輕快開心，像我的樂觀性格一格，我好鍾意笑，想將這一面的性格帶給觀眾去認識我。」

歐陽巧霖為首個演出準備了跳舞，從未上過專業歌唱課程的她，找來姐夫林師傑擔任其唱歌老師，教她開聲、運用丹田：「他做過幕前，知道表演要注意的地方，例如眼神、心態調整等，幫我做些心理輔導。」

（湯致遠 攝）

三位「妹妹」自爆哥哥家姐們除了心理上的支持，亦有很多物質上的支持。歐陽巧霖指家姐資助她四位數字金額用來置裝：「非實質的例如鼓勵說話也有好多，每次準備表演，中間有些瓶頸位、難以改進地方，我就會把影片傳給她看，想她讚我好靚、跳得好、好瘦，我就會重拾信心，因為我是個需要鼓勵的人。」

最新影片推介：七師傅專訪

余潔滢亦指家姐在今早給了她四位數字的金額，當作是幸運祝福：「她說是車馬費，預我會入到決賽，這是個好大的鼓勵。之前去她家玩BB時，都會叫我跳舞給她看，讓她評論一下。」

（湯致遠 攝）

3妹指哥哥193會看她練習的片段，並會逐一點指：「他不會說實質的加油說話，但會給我好多意見，令我的表演更加完整。」對於之前被哥哥說她唱歌跳舞甚麼都不會，她笑謂：「他說的都是事實，自己第一次踏入娛樂圈，跳舞唱歌都無學過，我的定位可能跟他一樣，表現自己，雖然歌舞並不突出，但不會扮識。」

記者：梁樂欣、陳淑霖

同場加映：靚太廚房

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