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【港區國安法】光城案7男女被控串謀恐怖活動罪　還押12月中再訊

社會 17:00 2021/09/01

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光城案7男女被控串謀恐怖活動罪，還押12月中再訊。（經濟日報資料圖片）

警方早前搗破港獨組織「光城者」，以國安法拘捕9人，當中6名學生的案件早前已提堂，今（1日）再有1名18歲女生被控1項串謀恐怖活動罪，被押解至西九龍裁判法院提堂，連同另外6人共3案一同提堂。18歲女生及當中兩名中學生申請保釋被拒，7名被告還押至12月17日再訊。

控方申請押後案件以待警方進一步調查，包括於證物中找到的百多個指模作配對、等待化學品的化驗報告、索取法律意見及調查各被告的聯絡記錄，並反對全部被告保釋。

6名早前已提堂的被告為學生何裕泓（17歲）、學生歐文（19歲）及陳姓男生（16歲）、郭文希（18歲）、司機陳凱量（24歲）、羅姓男生（15歲），以上6人為兩宗案件，均被控違反《國安法》第24條及《刑事罪行條例》第159A及159C條串謀恐怖活動罪。何裕泓、陳姓男生及蘇穎貞透過代表律師申請保釋但均被拒。

今午首次提堂的中六女學生蘇穎貞（18歲）被控1項串謀恐怖活動罪，控罪指她於2021年6月6日至7月5日期間，在香港與何裕泓、歐文、陳姓男生、郭文希、陳凱量、羅姓男生及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方式嚴重危害公眾健康或安全。

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

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記者：陳卓欣

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