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【日出時讓街燈安睡】成功邀張學友拍MV　歌神陪Gin Lee烈日暴曬

娛樂 17:01 2021/09/01

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Gin Lee跟學友拍MV。

李幸倪（Gin Lee）推出新歌《日出時讓街燈安睡》，邀請到歌神張學友加持演繹，以溫柔而有力量的聲線演繹扣人心弦的旋律，安撫大家勞累的神經，學會轉換心境感受生活，學懂放手方可擁抱更多。

《日出時讓街燈安睡》MV亦有相應的故事配合歌曲主題，講述一名於城市工作的女生，生活只得工作，每天拖著疲憊的身驅回到家獨自一人，即使取得事業上的成功也彌補不到心靈的空虛，所以她決意回老家一趟與父親相聚，重拾那簡樸真摯的快樂。

Gin為拍攝而曬黑。

Gin Lee與學友在烈日當空下，抵住炎熱拍攝MV的演唱部份，在遼闊的稻田上二人合唱呈現出曲中宏大的意境，讓觀眾有豁然開朗之感。

Gin表示：「同學友哥一齊合作拍MV好夢幻，感覺之前一直在電影入面見到他，但今次他活生生在我面前，好震撼！」她又笑言今次拍MV曬黑了兩度：「日景在稻田拍MV好曬好熱，我自己都黑了兩度，不過一切都值得！」

學友出手合拍。

此外，穿上白色服裝的二人要步行到拍攝的地方，期間要換上水鞋走一段泥濘的路，並不容易。

今次MV由周殷廷（YanTing）執導，Gin表示很滿意：「一開始聽導演講解MV故事時已經眼濕濕，看到製成品好感動！之前同YanTing合作過幾次，對佢嘅作品有信心。」

同場加映：七仙羽訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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