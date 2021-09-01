【美妝秘訣】Gucci Beauty推CUSHION氣墊粉底　持久保濕＋抗藍光抗氧化配方

▲ Gucci beauty首個Cushion De Beauté氣墊粉底可為你塑造細緻無瑕的妝容。(圖片由Gucci Beauty 提供)

Gucci beauty最新推出首個Cushion De Beauté氣墊粉底,，提供持久保濕配方，並塑造水凝亮澤質感的妝容。

最新推出的粉底備有六種色調，可換替芯式的粉盒襯托上Alessandro Michele特別為品牌設計的獨特圖案。從Sérum De Beauté Fluide Soyeux精華底霜開始，然後在使用Concentré De Beauté遮瑕膏修飾前，輕輕地抹上粉底以均匀膚色。最後可輕抹Poudre De Beauté Mat Naturel粉餅完成完美自然妝容。

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Cushion De Beauté 氣墊粉底

獨特獅子圖案設計的亮澤氣墊粉底，附有SPF防曬，對抗外來污染物和抗藍光配方。粉底質地輕盈保濕，可層疊覆蓋使用，一整天下來仍能持久細緻無瑕的妝容般。

配方及使用方法

Cushion De Beauté氣墊粉底採用了高折射油分 （high reflection index oils）和礦物粉末（mineral powders），大大提高肌膚的光澤度，締造水凝亮澤的妝容。由乙二醇和甘油（Glycol and Glycerin）組成的保濕複合物，可深層滋潤肌膚長達24小時。而黑玫瑰油可提供抗氧化保護作用。而肌膚在SPF22的礦物成分保護及過濾陽光後，則有助於減少損害皮層的風險。

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包裝設計及色系

Cushion De Beauté氣墊粉備有六種色調。圓形的外殼襯托上獨特的獅子和花圈圖案。粉盒内配有鏡子和柔軟的氣墊粉撲，粉底是可換替芯式設計。

產品價錢：Gucci Beauty Cushion De Beauté - 氣墊粉底六種色調 HKD$550

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責任編輯：張懿慧