  • 29°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美妝秘訣】Gucci Beauty推CUSHION氣墊粉底　持久保濕＋抗藍光抗氧化配方

休閒消費 18:55 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Gucci beauty首個Cushion De Beauté氣墊粉底可為你塑造細緻無瑕的妝容。(圖片由Gucci Beauty 提供)

Gucci beauty最新推出首個Cushion De Beauté氣墊粉底,，提供持久保濕配方，並塑造水凝亮澤質感的妝容。

最新推出的粉底備有六種色調，可換替芯式的粉盒襯托上Alessandro Michele特別為品牌設計的獨特圖案。從Sérum De Beauté Fluide Soyeux精華底霜開始，然後在使用Concentré De Beauté遮瑕膏修飾前，輕輕地抹上粉底以均匀膚色。最後可輕抹Poudre De Beauté Mat Naturel粉餅完成完美自然妝容。

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Cushion De Beauté 氣墊粉底

獨特獅子圖案設計的亮澤氣墊粉底，附有SPF防曬，對抗外來污染物和抗藍光配方。粉底質地輕盈保濕，可層疊覆蓋使用，一整天下來仍能持久細緻無瑕的妝容般。

配方及使用方法

Cushion De Beauté氣墊粉底採用了高折射油分 （high reflection index oils）和礦物粉末（mineral powders），大大提高肌膚的光澤度，締造水凝亮澤的妝容。由乙二醇和甘油（Glycol and Glycerin）組成的保濕複合物，可深層滋潤肌膚長達24小時。而黑玫瑰油可提供抗氧化保護作用。而肌膚在SPF22的礦物成分保護及過濾陽光後，則有助於減少損害皮層的風險。

【最新影片推介】前TVB主播教整簡易甜品【附食譜】

包裝設計及色系

Cushion De Beauté氣墊粉備有六種色調。圓形的外殼襯托上獨特的獅子和花圈圖案。粉盒内配有鏡子和柔軟的氣墊粉撲，粉底是可換替芯式設計。

產品價錢：Gucci Beauty Cushion De Beauté - 氣墊粉底六種色調 HKD$550

GUCCI BEAUTY專門店

九龍海港城港威商場三階3323A 號舖、銅鑼灣崇光百貨、廣東道連卡佛、中環IFC連卡佛

【最新影片推介】9款不含BPA、BPS膠水樽

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：張懿慧

相關文章

【最新影片推介】前TVB主播教整簡易甜品　零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】
今日 11:54
【最新影片推介】前TVB主播教整簡易甜品　零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】
【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame
13:41 2021/07/20
【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame

你可能感興趣

【最新影片推介】前TVB主播教整簡易甜品　零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】
今日 11:54
【最新影片推介】前TVB主播教整簡易甜品　零失敗焗朱古力棉花糖【附食譜】
【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame
13:41 2021/07/20
【美妝秘訣】 Charlotte Tilbury人氣單色眼影膏推兩款暢銷色調　夢幻粉裸Pillow Talk+玫瑰酒紅Walk of No Shame
網上購物 美容 面部保養 GUCCI 遮瑕 粉餅 防曬護理 保濕 美妝

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】
10:32 2021/08/30
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】