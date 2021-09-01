【星二代開學】李元元讀天主教幼稚園K1　孖辮妹Lucy拒做喊包興奮開學

▲ 李元元Lucy幼稚園開學喇！完全無喊，仲好興奮派心心！

Lucy終於返學喇！今天9月1日開學日，星二代與一眾學生哥齊齊上學去，最可愛星二代李元元（Lucy）也正式榮升K1學生。Lu媽Sophia分享了女兒的返學照，沒有上過N班的Lucy不但沒有哭鬧，還非常興奮，反而是媽媽自己想哭，「好似冇咗個女咁呀！」

Sophia在社交平台分享了數張Lucy返學照，可見Sophia親自送囡囡返學，紮起孖辮的Lucy穿上整齊學校運動服，企定定俾媽媽任影，還做出心心手勢，非常可愛！

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一直好期待返學的Lucy，完全沒有想哭的跡象，反而媽媽真的好想喊，終於第一次要和女兒分開，媽媽萬分不捨，她以第三身寫道︰

由今日起，李元元晏晝唔再喺屋企同佢玩或者比佢玩，佢成個人覺得好寂寞又傷心覺得自己好似冇咗個女咁呀！

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她笑言，以為自己好有型最後竟然不捨得女兒返學，「其實可唔可以5歲先返學俾我玩多陣先」？從短短幾行字已感受到Lu媽的失落感。

Lucy的校服屬天主教轄下幼稚園，早前有報道指Lucy入讀位於北角的高主教書院幼稚園部，但據高主教的家長表示，沒有見到Lucy返學，且高主教很少女生。

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傳讀聖瑪加利大 新學年學費減免

據悉Lucy入讀天主教聖瑪加利大幼稚園，該校於1986年創辦，位於跑馬地。星二代校友包括周汶錡兩名兒子，其中大仔Jacques剛K3畢業升小一。

▲ Sophia不捨得囡囡返學，兩母女終於要分開生活幾個鐘了。（曾耀輝攝）

該校每年的升小派位成績優異，據所在校網，很多畢業生升讀聖保祿天主教小學、瑪利曼小學、聖若瑟小學、番禺會所華仁小學、聖士提反書院附屬小學或救恩書院（小學部）等。

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據幼稚園概覽資料顯示，天主教聖瑪加利大幼稚園現時全年學費$40,800，分10期繳交，但該校於今年1月19日收到教育局通知，獲批參加2021-2022學年「幼稚園教育計劃」，學費將會有減免。

該校現時分上下午班，強調活動教學，著重學術。課程以提高學習興趣、啟發創意思維及培養品德為重，期望孩子有以愛待人、寬恕別人及關愛社群之心。

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責任編輯︰林綺玲