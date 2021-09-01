【智能愛人】Rocky追雪糕車跟麥美恩定情　泰臣耕耘20年成男配角大熱

TVB劇集《智能愛人》進入結局篇，「視后」李佳芯（Ali）飾演智能機械人被讚可愛，劇集另一位飾演機械人、智能保安Rocky的泰臣（翟凱泰）同樣演技大爆發，相當亮眼。Rocky一角被讚是泰臣在TVB劇集演出中的代表作，也有網民認為他是明年TVB「最佳男配角」的大熱門呢！

《智能愛人》演出獲讚



劇中身為上一代性能機械人的Rocky不時也把「你好，Have a nice day！」掛在嘴邊，不太靈活的動作、表情神似機械人，盡顯泰臣紮實的功架。



近日劇情愈來愈多Rocky的戲份，默默守護飽受情傷的古家儀（麥美恩飾）十分感人。昨晚（8月31日）講到Rocky與家儀為逃避警察的追截而走進貨櫃車內，Rocky以人工呼吸拯救缺氧的家儀，結果一吻定情而展開奇緣。Rocky被家儀要求稱自己是「老婆」，後來奮力狂奔為家儀購買雪糕，更為滿足家儀而「偷車」，真摯又搞笑。

網民表示看得感動，稱讚看到二人的演出就很有戀愛的甜蜜感覺，又稱讚二人外型合襯。

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除了展現喜感外，Rocky早前在劇中與保安同事古學禮（蔣志光飾）離別，古學禮含淚希望對方不要忘記自己。Rocky回應「收到，我會記住你」，Rocky後來向一眾保安話「Rocky收工喇」。雖然Rocky的對白不多，只是簡單數句機械人式應對，再配上《今宵多珍重》配樂，不禁令人為二人的情誼而感動。

劇迷也有特別提到「泰臣演得好好」、「簡直係完美，佢真係做得好似」、「有情有義 現實中好難會有」。

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泰臣參與過舞台劇、音樂劇、形體劇場電影、電視劇集演出，今次首次飾演機械人，為觀眾帶來新鮮感。畢業於香港演藝學院的他，曾經獲得表演系深造文憑和獲頒發優異「Distinction」成績，又於2007年憑《蛇鼠一窩》競逐香港舞台劇獎「最佳男配角（喜 / 鬧劇）獎」，屢獲肯定。

從舞台劇至影視界

直至2013年，泰臣開始參與TVB綜藝節目拍攝，比較受觀眾熟悉的有《東坡家事》 的陳季常、《老表，畢業喇！》 的徐智麼，現時正拍攝劇集《OPM》與《廉政狙擊》 。

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泰臣除了在幕前演出、參與配音工作，他自己也是表演教學導師、編劇、導演，曾經擔任TVB藝員訓練班的客席導師、開辦「演員喜動戲劇課程」，從幕前、幕後為演藝界作出貢獻。

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