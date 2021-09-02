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【MIRROR時裝】解構12鏡仔潮著品牌Thom Browne來頭　時裝界黑馬創縮水窄身吊袖西裝【內附多圖】

休閒消費 10:43 2021/09/02

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過往，能夠穿上Thom Browne品牌服裝的人都是大有來頭，例如韓國天團防彈少年團，「鏡仔」今次全套Thom Browne上陣確實叫人眼前一亮。

人紅是非多，MIRROR亦不例外，就連C allstar的老闆亦加入戰團，不過，可幸的是事情沒有擾攘多久，因為早前Mirror一行12人齊齊穿上Thom Browne出席活動已經大出風頭，過往能夠穿上品牌服裝的人都是大有來頭，例如韓國天團防彈少年團，「鏡仔」今次全套Thom Browne上陣確實叫人眼前一亮。

哪一位穿得最好看？（圖片由品牌提供）

被喻為沒有夏天的MIRROR，早前出席活動所有成員穿上Thom Browne秋冬系列示人，對於大家今時今日仍然不知道Thom Browne是何許人，我們立即為大家來個設計師背境速成班。

西裝如果再窄身一點，褲腳再吊高一點就會更好看。（圖片由品牌提供）

來自美國的Thom Browne，本身從沒有修讀過時裝設計課程，曾做過Giorgio Armani位於美國的showroom助理，憑著自己對西裝一份獨特的見解，加上夥拍出色的裁縫，建立出少數以設計男裝起家的時裝王國的人。

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時裝界黑馬

2018年意大利男裝王國Ermenegildo Zegna集團以天價5億美元收購Thom Browne的85%股份，可見品牌早已是時裝界的黑馬，據聞品牌每年的銷售額高達2億美元，而就算在疫情的影響下，預計今年在全球會增至60間品牌的專門店。

至於Thom Browne設計上的首本戲，當然是如像縮了水的窄身吊袖灰色西裝，配搭吊腳灰褲或短褲。有這個設計意念，全因為他有一次眼見室友將西裝修改至縮了水的模樣，從而啟發到他倆人合作將西裝改頭換面。他說：

我一開始就做灰色西裝，灰西裝亦是每一個系列的開始，我希望營造出一個部隊感覺，整齊的西裝，感覺都一份認真的工作態度。

時裝設計師Thom Browne。（攝影：黃建輝）

設計師：穿得好看要具備4要點

至於要穿得好看，Thom Browne自言亦有一套心水守則：

１.要窄身剪裁、２.吊袖、３.褲腳長度於腳踝對上4吋為標準，而且配搭上更要著一對船襪，又或者索性不穿襪子、４.鞋子是有份量的Brogue shoes。

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如是這，看來MIRROR穿上Thom Browne的服裝，在造型角度上尚未算完美，畢竟造型師要為12人張羅品牌的服裝已經有非常高的難度，最大問題是服裝又不能因應每個人的身型而作出修改（因為是sample或是現貨），但Mirror能夠穿上Thom Browne和韓國天團防彈少年團（BTS）看齊，已經是非常值得高興的事。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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