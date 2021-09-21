【靚太廚房】酸甜開胃家常小菜推介 簡易蕃茄薯仔炆牛腩
休閒消費 18:34 2021/09/21
雖然踏入秋天，但天氣還是炎熱，酸甜的小菜相信令大家胃口大增！今集《靚太廚房》教大家做蕃茄薯仔炆牛腩，有不同的配菜，而且做法簡單，輕易滿足一家大小的喜好。
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材料：
蕃茄 2個
紅蘿蔔 2條
薯仔 2個
洋蔥 1個
牛腩 200克
茄汁 2湯匙
生抽 2湯匙
砂糖 1湯匙
米酒 2湯匙
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做法：
1. 紅蘿蔔、薯仔刨皮、洋蔥去皮切塊。
2. 蕃茄切塊。
3. 大火煎牛腩約2分鐘。
4. 順序加入米酒及洋蔥炒勻。
5. 加入生抽、砂糖及茄汁炒勻。
6. 加上適量清水。
7. 轉中火，蓋上蓋炆10分鐘。
8. 加入薯仔、蘿蔔炒勻。
9. 蓋上鍋蓋炆約30分鐘。
10. 加入蕃茄，再炆約10分鐘，即成。
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記者：王芷瑩