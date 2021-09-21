【靚太廚房】酸甜開胃家常小菜推介　簡易蕃茄薯仔炆牛腩

▲ 酸甜開胃的蕃茄薯仔炆牛腩做法非常簡單。

雖然踏入秋天，但天氣還是炎熱，酸甜的小菜相信令大家胃口大增！今集《靚太廚房》教大家做蕃茄薯仔炆牛腩，有不同的配菜，而且做法簡單，輕易滿足一家大小的喜好。

▲ 主持Ricca捧著蕃茄薯仔炆牛腩。（曾嘉文攝）

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材料：

蕃茄 2個

紅蘿蔔 2條

薯仔 2個

洋蔥 1個

牛腩 200克

茄汁 2湯匙

生抽 2湯匙

砂糖 1湯匙

米酒 2湯匙

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做法：

1. 紅蘿蔔、薯仔刨皮、洋蔥去皮切塊。

2. 蕃茄切塊。

3. 大火煎牛腩約2分鐘。

4. 順序加入米酒及洋蔥炒勻。

5. 加入生抽、砂糖及茄汁炒勻。

6. 加上適量清水。

7. 轉中火，蓋上蓋炆10分鐘。

8. 加入薯仔、蘿蔔炒勻。

9. 蓋上鍋蓋炆約30分鐘。

10. 加入蕃茄，再炆約10分鐘，即成。

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記者：王芷瑩