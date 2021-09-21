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【靚太廚房】酸甜開胃家常小菜推介　簡易蕃茄薯仔炆牛腩

休閒消費 18:34 2021/09/21

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熱門 聲夢傳奇 疫苗獎賞 炎明熹 李慧詩 宋宛穎 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

酸甜開胃的蕃茄薯仔炆牛腩做法非常簡單。

雖然踏入秋天，但天氣還是炎熱，酸甜的小菜相信令大家胃口大增！今集《靚太廚房》教大家做蕃茄薯仔炆牛腩，有不同的配菜，而且做法簡單，輕易滿足一家大小的喜好。

主持Ricca捧著蕃茄薯仔炆牛腩。（曾嘉文攝）

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最新影片推介：5歲女童單邊乳房脹痛揭性早熟　家中常用塑膠器皿香薰精油

材料：

蕃茄　2個

紅蘿蔔　2條

薯仔　2個

洋蔥　1個

牛腩　200克

茄汁　2湯匙

生抽　2湯匙

砂糖　1湯匙

米酒　2湯匙

最新影片推介：麥美恩為送歡樂不介意演丑角　提醒自己生活要貼地：要跟觀眾同步

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做法：

1.　紅蘿蔔、薯仔刨皮、洋蔥去皮切塊。

2.　蕃茄切塊。

3.　大火煎牛腩約2分鐘。

4.　順序加入米酒及洋蔥炒勻。

5.　加入生抽、砂糖及茄汁炒勻。

6.　加上適量清水。

7.　轉中火，蓋上蓋炆10分鐘。

8.　加入薯仔、蘿蔔炒勻。

9.　蓋上鍋蓋炆約30分鐘。

10.　加入蕃茄，再炆約10分鐘，即成。

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記者：王芷瑩

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