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【電檢修例】邱騰華冀能有效防範制止危害國安行為

政治 17:11 2021/09/01

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商經局局長邱騰華。（梁偉榮攝）

立法會大會二讀《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，商務及經濟發展局局長邱騰華發言時表示，今次修例與政府在6月份修訂電影檢查員指引一脈相承，目的是貫徹落實港區國安法及提供明確的法律依據，以完善電影檢查規管制度，令電影檢查工作能夠更有效地防範和制止危害國家安全的行為。

商經局今年6月，已更新《有關電影檢查的檢查員指引》，明確指明檢查員要小心留意影片中，有否描繪可能構成危害國家安全的行為或活動，亦要特別留意影片會否明顯造成認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動危害國家安全的行為或活動的客觀效果。

《條例草案》的主要建議包括：建議規定檢查員就影片作出決定時，須考慮影片的上映是否會不利於國安；建議賦權政務司司長，如認為某些影片的上映會不利於國安，可指示電影檢查監督撤銷就該影片已發出的核准證明書或豁免證明書，讓當局在有需要時可處理一些已經獲發證明書的影片；如影片上映可能不利於國安，和檢查員需要更長時間就該影片作出合適決定，建議賦權商經局局長，可延長作出決定的時限，每次不多於28天。

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責任編輯：林曉君

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