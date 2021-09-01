  • 31°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 17:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雪櫃藏屍】家中雪櫃藏3人頭　加納球星涉誘少年回家分屍死狀恐怖

親子 17:38 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

非洲加納發生一宗恐怖藏屍案，當地一名知名球星，疑誘拐少年回家後殺害並分屍。

非洲加納知名足球員、體育評論員賈姆菲（Richard Gyamfi），日前被發現家中雪櫃藏有3個人頭，屋內亦有人體殘肢，據報其中遇害兩人為未滿18歲的少年。事件曝光後震驚非洲，目前賈姆菲已被警方以謀殺罪名拘捕。

當地著名球星兼體育評論員賈姆菲（Richard Gyamfi）。（影片截圖）

賈姆菲疑誘拐少年回家殺害

據當地媒體《Kanyi Daily》報道，一名13歲少年Louis Agyemang Junior，日前到公園練習足球後失蹤。其父親獲兒子的朋友告知，表示當日曾經在公園看到Louis和賈姆菲在一起，兩人之後走向賈姆菲的住所。

    點擊圖片放大
    +2

父親其後連同家人和鄰居，到訪賈姆菲的家，賈姆菲否認自己曾見過Louis。眾人發現屋內其中一間房的門被鎖上，在要求賈姆菲開門後，對方卻稱鑰匙不見了。最終他們破門而入，父親發現兒子倒在地上，頭已被砍去，

破門而入後，我看見兒子的遺體，躺在血泊中。

警方接報到場後，在雪櫃發現3個人頭，相信其中一人是Louis。另外在屋內亦發現其他人體殘肢，死者的身份暫時未被公開。目前警方已拘捕賈姆菲，詳細犯案原因正在調查中。

最新影片：

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【婚姻悲劇】婚後7年啞忍夫家欺凌折磨　34歲人妻離奇失蹤揭遭老爺虐殺棄屍
今日 10:44
【婚姻悲劇】婚後7年啞忍夫家欺凌折磨　34歲人妻離奇失蹤揭遭老爺虐殺棄屍
【失蹤懸案】媽媽失蹤19年子女遍尋不獲　終揭遭埋屍家中疑兇竟是至親
15:16 2021/08/26
【失蹤懸案】媽媽失蹤19年子女遍尋不獲　終揭遭埋屍家中疑兇竟是至親
【雪櫃藏屍】48歲無業女憂母親離世後被迫遷　雪櫃藏屍10年業主收樓始揭發
16:45 2021/01/31
【雪櫃藏屍】48歲無業女憂母親離世後被迫遷　雪櫃藏屍10年業主收樓始揭發

你可能感興趣

【婚姻悲劇】婚後7年啞忍夫家欺凌折磨　34歲人妻離奇失蹤揭遭老爺虐殺棄屍
今日 10:44
【婚姻悲劇】婚後7年啞忍夫家欺凌折磨　34歲人妻離奇失蹤揭遭老爺虐殺棄屍
【失蹤懸案】媽媽失蹤19年子女遍尋不獲　終揭遭埋屍家中疑兇竟是至親
15:16 2021/08/26
【失蹤懸案】媽媽失蹤19年子女遍尋不獲　終揭遭埋屍家中疑兇竟是至親
【雪櫃藏屍】48歲無業女憂母親離世後被迫遷　雪櫃藏屍10年業主收樓始揭發
16:45 2021/01/31
【雪櫃藏屍】48歲無業女憂母親離世後被迫遷　雪櫃藏屍10年業主收樓始揭發
家庭關係 罪行 謀殺 足球 公園 加納 非洲

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】
10:32 2021/08/30
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】