【雪櫃藏屍】家中雪櫃藏3人頭　加納球星涉誘少年回家分屍死狀恐怖

▲ 非洲加納發生一宗恐怖藏屍案，當地一名知名球星，疑誘拐少年回家後殺害並分屍。

非洲加納知名足球員、體育評論員賈姆菲（Richard Gyamfi），日前被發現家中雪櫃藏有3個人頭，屋內亦有人體殘肢，據報其中遇害兩人為未滿18歲的少年。事件曝光後震驚非洲，目前賈姆菲已被警方以謀殺罪名拘捕。

▲ 當地著名球星兼體育評論員賈姆菲（Richard Gyamfi）。（影片截圖）

賈姆菲疑誘拐少年回家殺害

據當地媒體《Kanyi Daily》報道，一名13歲少年Louis Agyemang Junior，日前到公園練習足球後失蹤。其父親獲兒子的朋友告知，表示當日曾經在公園看到Louis和賈姆菲在一起，兩人之後走向賈姆菲的住所。

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父親其後連同家人和鄰居，到訪賈姆菲的家，賈姆菲否認自己曾見過Louis。眾人發現屋內其中一間房的門被鎖上，在要求賈姆菲開門後，對方卻稱鑰匙不見了。最終他們破門而入，父親發現兒子倒在地上，頭已被砍去，

破門而入後，我看見兒子的遺體，躺在血泊中。

警方接報到場後，在雪櫃發現3個人頭，相信其中一人是Louis。另外在屋內亦發現其他人體殘肢，死者的身份暫時未被公開。目前警方已拘捕賈姆菲，詳細犯案原因正在調查中。

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責任編輯：王明芳