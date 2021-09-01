【港區國安法】消息：警方要求612基金及真普聯提供資金往來等資料

▲ 612基金早前宣佈將有序地停止運作。（資料圖片）

消息指，警方更具港區國安法，向高等法院取得「提交物料令」，要求「612人道支援基金」及「真普選聯盟」在限期內，提供資金往來包括捐款人等資料。

據悉，警方要求提供的資料，包括有關組織運作及資金往來等，包括多次眾籌的詳情、捐款人資料、捐款用途、受助人資料，以及一切與組織營運有關的資料。

支援反修例事件被捕者的612基金早前表示，因負責資金託管人「真普聯」將結束運作，基金亦會有序地停止運作，惟預計仍需籌款約2500萬元。保安局局長鄧炳強早前見記者時，不點名批評基金「臨解散撈油水」，強調任何人如協助或教唆危害國安罪行，可能觸犯法律。被問到基金會否觸犯國安法，及去信要求基金提供資料時，鄧僅指會進行多方面調查，強調有足夠證據，就會作出拘捕及檢控。

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責任編輯：林曉君