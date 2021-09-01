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【監警會】林定國及余黎青萍再度委任為監警會成員　為期兩年

社會 17:43 2021/09/01

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余黎青萍。（資料圖片）

政府今日（1日）宣布，再度委任林定國資深大律師和余黎青萍為獨立監警會成員，任命由2021年9月4日開始，為期兩年。

保安局局長鄧炳強說，很感謝監警會的不懈努力和寶貴貢獻，致力確保香港享有公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度。我有信心監警會會繼續積極發揮其獨立的法定監察職能， 確保市民的投訴獲得公平公正處理。」

鄧炳強表示，政府會繼續全力支持監警會履行其法定監察職能，令香港公平公正的投訴警察制度得以有效運作，進一步鞏固市民的信心。

上述任命由行政長官根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》（第604章）第5條作出。

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責任編輯：曾卓鋒

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