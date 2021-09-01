【全城尋物】 聽障女童的士遺失7萬元人工耳蝸仍未尋回 媽媽：盼能聯絡上司機

▲ 深度聽障的小朋友在的士上遺失了人工耳蝸，媽媽盼尋回司機。

昨日一名網民發帖，指家中長者帶著小朋友搭的士期間，在車上遺下一隻價值不菲的人工耳蝸，由於小朋友屬深度聽障，故家人發帖希望尋回失物。事件其後出現轉機，有網民主動提供線索，表示在的士內發現遺失了的人工耳蝸，並已交給司機。惟小朋友的媽媽黃太向TOPick表示，至今仍未尋回人工耳蝸，盼能聯絡上司機。

黃太的2歲孩子就讀N班，昨日（30日）中午12:00，由公公帶著由九龍灣麗晶花園搭的士到彩雲邨時，遺下一隻人工耳蝸。黃太受訪時稱，該款人工耳蝸價值約7萬元。由於小朋友已開始上學，遺失人工耳蝸令其聆聽受阻，上課學習也出現困難。

自昨日在網上發帖後，黃太收到很多熱心人幫助，她表示很多朋友都很有心，衷心多謝他們：

得到這麼多人幫忙，體驗到溫暖，感覺沒有這麼難受。

最新影片：「BPA-FREE」不一定安全 9款不含BPA、BPS膠水樽

其中有網民就主動提供線索，指自己拾獲該部人工耳蝸，已即場交給的士司機，並提供了地點線索等，協助黃太找出該名司機。

黃太表示事發後已報警，並透過警方得知，昨日確有乘客交人工耳蝸給的士司機，但該名司機向警方表示已遺失了人工耳蝸。黃太因此呼籲，希望司機能主動聯絡他們，及早尋回失物。

最新影片推介：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲 眼科醫生拆解意外急救方法

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣