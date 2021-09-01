  • 29°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城尋物】 聽障女童的士遺失7萬元人工耳蝸仍未尋回 媽媽：盼能聯絡上司機

健康 17:55 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

深度聽障的小朋友在的士上遺失了人工耳蝸，媽媽盼尋回司機。

昨日一名網民發帖，指家中長者帶著小朋友搭的士期間，在車上遺下一隻價值不菲的人工耳蝸，由於小朋友屬深度聽障，故家人發帖希望尋回失物。事件其後出現轉機，有網民主動提供線索，表示在的士內發現遺失了的人工耳蝸，並已交給司機。惟小朋友的媽媽黃太向TOPick表示，至今仍未尋回人工耳蝸，盼能聯絡上司機。

黃太的2歲孩子就讀N班，昨日（30日）中午12:00，由公公帶著由九龍灣麗晶花園搭的士到彩雲邨時，遺下一隻人工耳蝸。黃太受訪時稱，該款人工耳蝸價值約7萬元。由於小朋友已開始上學，遺失人工耳蝸令其聆聽受阻，上課學習也出現困難。

自昨日在網上發帖後，黃太收到很多熱心人幫助，她表示很多朋友都很有心，衷心多謝他們：

得到這麼多人幫忙，體驗到溫暖，感覺沒有這麼難受。

最新影片：「BPA-FREE」不一定安全　9款不含BPA、BPS膠水樽

其中有網民就主動提供線索，指自己拾獲該部人工耳蝸，已即場交給的士司機，並提供了地點線索等，協助黃太找出該名司機。

黃太表示事發後已報警，並透過警方得知，昨日確有乘客交人工耳蝸給的士司機，但該名司機向警方表示已遺失了人工耳蝸。黃太因此呼籲，希望司機能主動聯絡他們，及早尋回失物。

最新影片推介：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲　眼科醫生拆解意外急救方法

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【好人好事】聽障小朋友的士內遺失人工耳蝸　好心人群起尋失物願集資買新機
今日 11:53
【好人好事】聽障小朋友的士內遺失人工耳蝸　好心人群起尋失物願集資買新機

你可能感興趣

【好人好事】聽障小朋友的士內遺失人工耳蝸　好心人群起尋失物願集資買新機
今日 11:53
【好人好事】聽障小朋友的士內遺失人工耳蝸　好心人群起尋失物願集資買新機
健康問題 聽障 Facebook群組 醫生 網絡熱話 正能量

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】
10:32 2021/08/30
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】