【新冠肺炎】醫管局錯向曾檢測者再發結果通知短訊　涉及約24萬名市民受影響

▲ 醫管局錯向曾檢測者再發結果通知短訊，涉及24萬名市民有影響。（經濟日報資料圖片）

醫管局公布一宗錯誤發出電話提示短訊事件，涉及資訊科技系統人員昨晚(31日)進行系統維修時，錯誤向曾於2月13日至3月29日期間接受檢測的市民，再度發送電話短訊，有約24萬市民受影響；強調有關通知短訊只載有檢測樣本瓶的編號及網站連結，並不涉及任何個人資料及檢測結果。

醫管局已向食衞局報告，初步發現有關事件並不涉及任何化驗室服務，亦無對其他人士的檢測結果通知過程造成延誤，並就事件向受影響市民致歉。

發言人稱，醫管局資訊科技部自去年12月起向政府提供服務，協助發送電話短訊予參與病毒檢測的市民，提示可登入電子檢測紀錄網站查閱其檢測結果；惟昨晚系統維修時，錯將電話短訊再發送至約24萬名市民，均涉於今年2月13日至3月29日期間，於不同地點取深喉唾液樣本瓶，或到社區檢測中心檢測。

局方稱，有關通知短訊只載有檢測樣本瓶的編號及網站連結，並不涉及任何個人資料及檢測結果；由於電子檢測紀錄網站只供市民查詢及下載過去31日的檢測紀錄，接收到短訊的市民並不能檢視上述時段的檢測紀錄。

醫管局非常重視事件，已向食衞局報告，初步發現有關事件並不涉及任何化驗室服務，亦無對其他人士的檢測結果通知過程造成延誤。

局方就事件向受影響市民致歉，並會陸續發送短訊通知有關市民無須理會昨晚接收的通知短訊。醫管局亦會全面檢視有關系統及工作流程、調查事件成因及修正錯誤。

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責任編輯：陳正怡