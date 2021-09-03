【尖子義教】結合魔術與數學理論考入哈佛　尖子兄弟創辦配對機構義教窮學生

▲ Douglas和Hank兩兄弟創辦義教配對機構，幫助弱勢有需要的學生。

美國是熱門的港生留學地，哈佛大學更是莘莘學子夢寐以求的頂尖學府。港生楊秉翰（Douglas）及弟弟楊秉睿（Hank）分別先後於中二時赴美入讀寄宿中學，美國教育風氣自由，但學習絕非想像中輕鬆容易，要升讀頂尖大學，除了成績，亦要展示個人特色，哥哥Douglas就憑著優秀成績和魔術興趣，成功考入哈佛。兩兄弟更在疫情下，回港創立了義教配對機構，幫助有需要的基層學生。

Douglas和弟弟Hank，原本在傳統名校聖保羅男女中學就讀，由於父母年輕時於美國留學，兩兄弟亦跟隨父母腳步赴美升學。美國學制中小學共12年，小學5年，中學7年分為初中（6至8年級）及高中（9至12年級），9年級相等於香港的中三，因此兩兄弟分別在港完成中二後，入讀美國著名私立寄宿學校菲利普斯學院（Phillips Academy Andover）。

Douglas表示，美國的教學模式著重討論和互動，學習風氣自由，老師並非單向教授知識，而是鼓勵學生去思考和自學。他們與老師的關係也像朋友，大家會相約進餐，討論課外書或論文等。

▲ Douglas（左）和Hank（右）均於美國留學。（黃建輝攝）

日花6小時做功課溫習

不過，風氣自由不等於讀書輕鬆，特別兩兄弟自我要求高，壓力也相應增加。即將升讀12年級的Hank表示，由於自己是泳隊代表，每天放學後要練水2小時，之後需花3小時做功課，另亦要1至1.5小時溫習。

而熱愛數學的Douglas，高中修讀多科艱深的數學科，包括多元微積分（multivariable calculus）、線性代數（linear algebra）等，經常與同學在圖書館一起埋首苦讀，

學校每兩星期有測驗，英文就隔周要交論文，做功課加溫習每日最少花5、6小時。

兩兄弟努力有成果，校內成績名列前矛。Douglas去年高中畢業時，獲得校內的學業成績榮譽獎項「Cum Laude」，而他在美國大學學能測驗SAT亦取得1530分佳績（滿分1600分），考入頂級學府哈佛大學，受疫情影響延至今年9月入學。

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靠魔術考入哈佛

要考入「神校」，除了優秀成績，學生的個人發展和興趣也很重要，Douglas笑言，自己喜愛玩魔術，更靠著魔術考入哈佛。

其實很多魔術背後原理都是數學理論，我寫了一份研究論文，參加數學比賽，被邀請到「Science of Magic Conference」演講。

Douglas表示，到哈佛面試時最重要是「自我推銷」（sell yourself），考官不會特別留意其履歷上有關魔術的範疇，因此他需要主動展示，當然不是即席表演魔術，而是從數學角度出發，講解自己的研究論文，令考官感興趣。

不過，Douglas最後亦強調，學業成績是一張非常重要的入場券，若成績不達標，無論履歷有多豐富，大學也不會考慮。

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創辦義教配對機構

Douglas和Hank去年因受疫情影響，一同返港上網課，課程相對輕鬆，他們偶然在新聞看到有基層生因網上學習遇到困難，學校亦缺乏資源支援，難以跟上進度，兩兄弟於是成為義教導師，為這些弱勢學生補習，並提供升學輔導。

後來學生說他們的朋友都需要幫忙，但我和弟弟已沒有時間，於是就想不如邀請我們的朋友一起幫忙。

兩兄弟在去年4月創立義教配對機構Peer2Peer，提供網上義教補習，整個機構的義師、職員全部由學生義務運作，卻相當有系統，有不同部門負責維持義師教學質素、處理報名和配對、管理網頁及社交平台、招募義師和學員等。

目前機構有近50名導師，至於學員方面，機構有跟學校，例如官立嘉道理爵士中學（西九龍）合作，另跟非牟利機構合作，亦接受公開招生。而熱愛運動的Hank，亦於今年初成立Peer2Peer Athletics，與中小學合作，幫助一些缺乏運動資源的學生，提供網課和面對面的運動課程。

兩兄弟均認為，義教相當有意義，Douglas提及，他曾指導一名中四的菲律賓籍的女生，女生每日放學要幫媽媽開舖，還要去快餐店打工，學業完全落後，連自己不懂甚麼也不知，Douglas每周為她補習一次，從初中課程開始重新打好基礎，

有一晚開cam上課，她很興奮地說，當日老師教的東西她完成明白，看到她的眼睛亮起來，我就知道她終於體驗到學習的樂趣。

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記者：林愛娜