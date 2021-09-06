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【TOPick診症室】男士如廁兩大習慣痔瘡惡化　醫生拆解痔瘡併發症可流血劇痛

社會 18:54 2021/09/06

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外科專科醫生李奉儀指2個如廁習慣會令痔瘡惡化。

不少都市人都有痔瘡問題，但原來如廁壞習慣可能會令痔瘡惡化。外科專科醫生指出，痔瘡是與生俱來的，不過它會因為生活習慣、年齡增長而有所變化，導致出現出血、垂脫的現象，建議市民要改善飲食及如廁的壞習慣。

外科專科醫生李奉儀接受TOPick訪問時表示，痔瘡是與生俱來的，因為痔瘡是肛門內肛管的三個軟墊，方便控便。不過，隨著年齡增長，軟墊會出現退化，承托力亦會因而變差；另遺傳因素亦會有所影響。

她提到，一般正常的痔瘡問題的明顯病徵包括排便出血或出現局部性疼痛，醫生會為求醫病人先作檢查，確保血便是由痔瘡導致，而非其他身體問題。至於病人出現出現局部性疼痛，有可能是因為生活上的壞習慣而致，例如長時間坐在座廁排便，會令痔瘡受壓得的時間更長，繼而膨脹，導致不適。

她表示，如果不處理痔瘡問題，或會導致貧血或痔瘡垂脫，尤其女士每月都會因月經而流失部分血液，當再出現痔瘡問題時，骨髓製造紅血球的速度未必可以追得上。至於痔瘡垂脫，當痔瘡外露，可能會因而變得愈來愈腫，形成血栓，而當血塊形成後，該軟墊就會因而缺血，導而壞死，感覺疼痛。詳細內容留意HKET App健康台的《TOPick診症室》。

同場加映，更多健康台最新熱門影片：

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記者：郭詩詩

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