【疫情減壓】街坊帶路大角咀小店生存之道　新舊交融見證社區變遷 

▲ 街坊帶路導賞大角咀小店，周末不妨逛逛。

大角咀位於旺角以西一個舊區，但50年代它曾為工業區，區內設有船塢及五金工場。但正因為它的老舊，店舖租金仍較相宜，不少街坊老店仍能駐紮。社區組織「街坊帶路」於9月份正一個「角落小店的生存」導賞團，介紹這舊區的發展蛻變，與文青小店又如何相融，值得慢慢探索。

▲ 大角咀為九龍的舊區之一，中匯街楝以「中」字頭命名的樓房，如中耀樓、中堅樓、中原樓，亦滿有怪獸大廈的森嚴感。(攝影︰馮柏偉)

其實「大角咀」這3字已精確勾勒了在命名時的地形︰它像一個角凸出在維多利亞港中。這隻角插在海港水較深的位置，1870年代正建成了大同船塢，讓貨物可從香港出口。在50、60年代發展出五金廠、製衣廠、山寨廠等工業，帶起大角咀經濟及社區發展，也見證著香港經濟蓬勃的成長。

昔日工廠林立 衍生五金製衣業

這次的「街坊帶路」導賞團由大角咀的街坊Naima和Wini負責，首站是70年代遷移至此，在福全街的旺角街坊會，初初時由社會賢達自發組成，提供助學、醫療、振災等服務。「近年旺角街坊會最為人熟悉的工作，是一年一度舉辦的大角咀廟會。一直以來，大角咀都沒有大型的活動，對面雖有洪聖廟，但亦不會大肆慶祝洪聖誕。惟2003年沙士後，香港經濟蕭條，民政事務處便希望與各地區組織合作，籌辦振興市道的活動。」Naima說。

▲ 「街坊帶路」的導賞員Naima（中）與Wini（左）為大角咀街坊，講解時會輔以圖片說明社區的變遷。(攝影︰馮柏偉)

之後，Wini就帶我們到一間名為麗華的街坊商場，1樓有間用紅漆寫過著「度身訂造」的改衣店。因大角咀位處市區邊陲，早於20世紀初本土工業萌芽初期，已有不少山寨工場進駐，後來更發展為全港工業最密集的地方之一。Wini表示，這麗華商場的前身卻是英京戲院，「它西片和粵劇都會做，像北角的新光戲院般，但後來在1976年結業，成為此麗華商場。那時大角咀區製衣廠雲集，90年代工廠北移，女工很多都自立門戶，為客人度身訂做， 車衫改衫一腳踢，包括這改衣店的女檔主。」

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船塢結業 海岸線變商廈

遊走大角咀，你會發現五金店成行成市，皆因他們早期正是支援著船塢的發展。不少五金舖早年的行家就是靠拆船起家。在大同船塢拆卸以後，五金舖靠買賣一般裝修及建造工程所需的金屬材料，也因為大角咀是舊區，租金相宜從此讓生意得以持續。

大同船塢於1972年結業，並將原址重建為大同新邨，15座樓宇名稱均以「大」字作開首，如「大貴樓」、「大成樓」和「大豐樓」等。「大同新?1975年入伙，廣告寫明首期1萬，月供$88，是一廳兩房的格局。但同時也開始大規模的填海工程，當中『旺堤街』外即現在奧海城的地段，以前都是海，那堤圍部份仍依稀可辨。」Wini還帶我們到港灣豪庭的商場觀看，「港灣豪庭在重建前正是油麻地小輪廠及其員工宿舍。現在商場中庭的佈局，仍以船艙為設計藍本，像是向昔日船塢的歷史致敬。」

▲ 港灣豪庭商場的中庭，以船艙為設計意念，呼應著大角咀以船塢為歷史起點的背景。(攝影︰馮柏偉)

▲ 大角咀仍有不少老店經營著，如這間寶元號，於60年代初已遷至洋松街的住宅大廈，起初只賣紙筆等基本用具，後漸漸增加其他貨品如美勞用具、節日賀卡、運動用品等，連附近的小學校長及老師都是顧客。(攝影︰馮柏偉)

▲ 港灣豪庭商場的中庭，以船艙為設計意念。(攝影︰馮柏偉)

記者隨Wini走在中匯街，幾楝以「中」字頭命名的樓房，如中耀樓、中堅樓、中原樓等，今天都髹上「彩衣」頗為矚目，像馬頭角十三街的佈局，就一下拍攝角度，亦頗有樓層密布的森嚴美感。據老街坊憶述700年代初中耀樓外仍是海邊，那時還有搬運工人在此上落貨，兼之有不少小販售賣生腸、炒螺等小食，一副庶民氣息好不熱鬧！

「角落小店的生存」社區導賞團

日期/時間：9月4日 (六) 2pm至4pm

名額：8至12名

收費：於活動當日由參加者自由定價

查詢︰fb 街坊帶路 Kaifong Tour

新店駐場 文青純白Cafe「一浪」

大角咀這個社區自成一角的，區內的金舖、文具舖以至元寶香燭舖都是老字號，但那邊廂，自從深水?舊區捲起一股「文青cafe風」後，大角咀近年亦默默起變化，像在利得街就新開了這間台式簡約風的純白Cafe「一浪 Wan Land Cafe」。

▲ 大角咀的「一浪 Wan Land Cafe」，其通花磚牆極具文青氣息。(攝影︰馮柏偉)

▲ Cafe裝潢以木材為主，氛圍舒適簡約。(攝影︰馮柏偉)

「一浪」是一間寵物友善Cafe，更有提供毛孩餐牌，咖啡店的戶外空間很適合帶著動物一同來放空。木質簡約的設計配以高樓底空間，不只予人悠閒感，亦跟兩旁的舊式車房和雜貨店成了新舊相映的對比。

店主阿亮本身是大角咀街坊，揀舖本來意屬深水埗，「但租金太貴兼做cafe競爭越來越大，在這區閒逛，見到有吉舖就租下來。另一個partner 曾在台灣留學及打工，念念不忘當地早餐店的吐司風味，對烹食物亦有心得，故望將其特色帶到香港，連花生醬和美乃滋都是自家製的。」

▲ Cafe的招牌主?是一浪總匯吐司，一客$78相當足料。(攝影︰馮柏偉)

Cafe提供主食和輕食。輕食當中，台式吐司最為受歡迎，招牌是一浪總匯吐司，即類似公司三文治，內有鹽燒雞腿、雞蛋、蕃茄、小黃瓜等，份量十足。甜品方面，有韓國大熱的牛角包窩夫，配上士多啤梨和雪糕，賣相相當吸引。

一浪 Wan Land Cafe

地址︰大角咀利得街26號地舖

開放時間︰星期一至日 10am至6pm

記者︰馮柏偉