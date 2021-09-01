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【香港小姐2021】大熱梁凱晴分享瘦身秘訣　關楓馨透露決賽不再父女同台

娛樂 18:12 2021/09/01

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關楓馨和梁凱晴都是大熱。

《香港小姐》12位決賽佳麗今日出席遊艇活動，其中大熱的關楓馨和梁凱晴展示甚fit身形，成為焦點。

15號梁凱晴表示決賽在即，現積極瘦身﹐除做運動，飲食也十分清淡，現已瘦了約3kg。4號關楓馨亦已全戒鹽和糖，雖然沒有磅重，但感覺衣服鬆了，相信比賽時身型可更結實點。

她被視為大熱，但未想過能否入三甲，笑道爸爸關禮傑決賽應不會再助陣，上次初賽也是導師提議父女同台。

撰文 : TOPick柴犬出動

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