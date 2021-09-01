【香港小姐2021】大熱梁凱晴分享瘦身秘訣 關楓馨透露決賽不再父女同台 娛樂 18:12 2021/09/01 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 關楓馨和梁凱晴都是大熱。 《香港小姐》12位決賽佳麗今日出席遊艇活動，其中大熱的關楓馨和梁凱晴展示甚fit身形，成為焦點。 15號梁凱晴表示決賽在即，現積極瘦身﹐除做運動，飲食也十分清淡，現已瘦了約3kg。4號關楓馨亦已全戒鹽和糖，雖然沒有磅重，但感覺衣服鬆了，相信比賽時身型可更結實點。 她被視為大熱，但未想過能否入三甲，笑道爸爸關禮傑決賽應不會再助陣，上次初賽也是導師提議父女同台。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人 13:59 2021/08/26 【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人 【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾 14:04 2021/08/28 【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾 【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL 陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫 17:17 2021/08/29 【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL 陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫 你可能感興趣 【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人 13:59 2021/08/26 【香港小姐2021】大熱關楓馨梁凱靖皆是學霸 王嘉慧梁菁琳學歷驚人 【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾 14:04 2021/08/28 【香港小姐2021】宋宛穎6歲習舞精通7種舞藝 陳聖瑜梁凱晴才藝出眾 【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL 陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫 17:17 2021/08/29 【香港小姐2021】王嘉慧聖保羅男女中學考入UCL 陳懿德懂聲樂邵初擅長繪畫 香港小姐 關禮傑 娛樂人物職業