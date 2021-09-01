【疫苗獎賞】多個抽獎活動開始截止登記　一文看清抽獎及登記連結

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政府5月31日起展開「全城起動、快打疫苗」運動，藉此大幅提升接種疫苗比率，讓社會早日回復常態。不少機構或企業推出各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗，踏入9月眾多抽獎陸續截止登記。TOPick於下文列出即將截止登記的抽獎，並附上名登記連結：

長江實業集團

集團推出總值2,000萬元禮券大抽獎，包括頭獎可獨得價值500萬元的長江集團禮券，可用作支付購買長江實業發展之香港一手住宅物業的部分樓價。網上登記日期由即日起至9月10日晚上11時59分，大抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公布得奬結果。如曾感染新冠肺炎並已康復者，只須完成接種一劑新冠疫苗。按此登記

恒基兆業集團

「疫苗接種鼓勵計劃」於6月至9月舉辦共6次抽獎活動，將送出999足金共三百両，和逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両，加上系內煤氣公司同期推出港幣300萬元之疫苗推廣活動，送出獎品總值近港幣1,000萬元。最後一次抽獎將於9月16日晚上11時59分結束，並於9月20日早上11時抽出得獎者。按此登記

香港中華煤氣有限公司

公司以大抽獎的形式送出50個大獎，總值300萬元，每名得獎者可獲價值10,000元的購物禮券，另設價值1,000元購物禮券名額2,500人。煤氣公司會在本年8月至9月内，分5次進行抽獎。第4輪於9月12日晚上11時59分截止登記，9月14日公布結果；第5輪於9月26日晚上11時59分截止登記，9月26日公布結果。按此登記

嘉民集團

推出獎品總值100萬元的「#goodshot」抽獎活動，包括價值逾60萬元的 Tesla Model 3 Long Range 電動車一輛，即日起至9月2日晚上11時59分接受登記，於今年9月3日隨機抽出得獎者。按此登記

香港銀行公會

價值650萬元的疫苗獎賞計劃，得獎者名額為65個，分別獲得價值10萬元的信用卡免找數簽賬額或購物禮券。登記日期為即日至9月13日下午5時。按此登記

廠商會

「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃的終極大抽奬的登記日期為即日至9月18日，廠商會將送出5份價值港幣10萬元至100萬元不等的信用卡免找數簽帳額，以及其他1,300多份名貴禮品，參加首輪抽獎的市民於登記時將自動獲發第二輪電子抽奬券，毋須再次登記。登記方法可透過手機登入抽奬網頁「e 健行」系統或按此登記

東瀛遊

「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」9月15日晚上11時59分截止登記，同月23日進行抽獎，頭獎獨得一年免費任住集團旗下2間分別位於大阪及沖繩酒店的雙人客房，並包括每天自助早餐，價值約40萬元。按此登記

富豪國際酒店集團

早前宣布推出超過1,100份獎品的大抽獎，大獎為富薈酒店一年長期住宿 （4名）、二獎為富豪九龍酒店總統套房住宿 （10名），其他獎品則有9間酒店之住宿及自助晚餐，總值超過200萬元。活動於9月15日晚上11時59分結束。按此登記

香港總商會

「香港做得到！幸福大抽獎」每兩星期舉行一次，獎品總值逾4,300萬元，包括港鐵全年車票、中環置地廣場1萬元購物禮券等。餘下四輪抽獎日期為：9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。市民只需報名一次，頭六輪未能中獎者將自動進入下一輪抽獎。按此登記

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記者：陳麗娜