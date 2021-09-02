【校長專欄】被老師發掘語言天分鼓勵參與比賽 男生成績突飛猛進考入Band1英中

▲ 家浩成績突飛猛進，獲Band1英中垂青。

古語云：「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」老師一句鼓勵的説話，能對學生產生多大的影響？

家浩在小四時學業成績尚可，當升讀小五時，成績卻突飛猛進，經常名列前茅，這是由於家浩遇上他人生的伯樂。小五的語文老師發現他的語文能力不錯，經常請教師長，又樂於跟同學討論學習的方法，對學問有一顆熱切追求的心。

於是班主任上前關心他：「家浩，老師非常欣賞你求學的心，亦發現你很有語文天份，如果繼續努力，深信你能夠更上一層樓。你有興趣參加校外比賽嗎？」因為老師的鼓勵，他積極參與不同的寫作比賽和活動，語文能力不斷提升，漸漸建立家浩對學習的信心。

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家浩嶄露頭角，更多老師邀請他參與不同類型的比賽、活動，獎項也接踵而來。他是學校的英語大使，屢獲寫作、朗誦比賽獎項，還有國際性的STEM發明大獎。老師對家浩鼓勵的說話如同強心針，帶來動力和鼓舞，讓他發揮語文上的才華，加上他精益求精的學習態度，為他帶來各項殊榮，還培養出他正面積極，勇於嘗試，迎難以上的態度。他在小五、小六的學業成績突出，屢次考獲全級首三名。

經過種種磨練，家浩建立了堅定的信心，決心投考一所他心儀已久的區外名校。該所中學以英語為主要的教學語言，他積極參與校內的升中面試班，經師長的指導，他努力改善自己的弱項以應付這個重要的面試。最終家浩獲得該名校垂青，成功被取錄。

「多謝明道小學的老師對我一直的教導。 」家浩由衷的一句畢業謝言，勝過千言萬語。老師發掘了他的長處，也建立了他的自信，讓他的強項得以發揮，達至多方面的成功。

正如港澳信義會明道小學的教學方針：「愛學習、愛閱讀、愛夢想」，從家浩身上充分體現這個方向。盼望來年面對升中的同學能發揮自己的強項，增強信心，鍛鍊意志，持續面對不同的挑戰，裝備自己成為一個擁有自信、有夢想的人。

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