【創業追夢】18歲孭起亡父債務因體形搵工遭壓價　胸圍女王肥胖創造事業年逾百萬元生意

▲ 胸圍女王高穎芝今年36歲年，生意年入逾七位數，她謙稱自己的公司只是微企，商界天外有天。

高穎芝有一個予人印象深刻且易記的英文名——Sorry，她能言善道又友善愛笑，是做女人生意的上佳材料，因此她開始內衣店，行業與其個性猶如榫卯般妙合無縫。她現為Hafina功能內衣創辦人及行政總裁，經營這盤生意也並非一帆風順，多次被熟人過橋抽板搶生意，過程中絕對有血有汗有淚。

自小已屬肥胖身形的Sorry，由小到大都不喜歡自己身形。「我已經每天做四、五小時運動，尤愛跳舞如 K-pop、Jazz Fun、Hip-Hop，吃東西又不算特別多，卻有這樣的體形。」

在她18歲時，父親因癌症離世，並留下一大筆債項。身為長女的Sorry為扛起家中生計，不能繼續學業要到社會謀生。自知性格愛說話，一心以找售貨員、公關為目標。惟當年正值吹韓流風氣，個個體形纖瘦沒一點贅肉，一般時裝牌子的衣服尺碼她都不合穿，也不知見了多少份售貨員工也音訊杳然，好不容易獲一間日本時裝店聘用。

「招聘廣告列出薪金有7,000元，老闆娘卻開出4,500元我也無所謂了，她說原因是我的身形難以說服客人買衣服，因實在急著需要工作，這無理理因也答允了。」

賣大碼衫潛力巨大

當她準備上班之際，卻發現自己無衣服可穿，因日常服飾都是tee恤、牛仔褲，她在日本時裝雜誌剪了一幅相片，打算找人依樣葫蘆訂造，但對方說做一件抑或10件，製辦價錢都是一樣。「靈機一觸，既然我難買衣服，其他肥妹都一樣吧，於是膽粗粗在Yahoo拍賣邀人夾單，怎料和議者紛至沓來，第一日訂單已有50人，等於我在時裝店的一個月人工！」由此讓她覺得大碼時裝大有作為，於是循此發展，時裝店的工作沒去做。

網上售賣大碼時裝，她做得有聲有色、如魚得水，逐步擴展至大碼鞋、大碼內衣甚至連大碼婚紗也涉及，總之一切大碼都關她事。「因常常為客人搵貨，我接觸的顧客都是欠缺信心一類，身形大的人在香港特別感自卑。」

創業屢碰壁

最初經營大碼衫網上生意，但Sorry有次經過商場舖，忽發奇想租間舖頭作零售，她頂讓了一間時裝店小試牛刀，租下舖頭後卻不斷收到追數電話，前舖租客欠下不少債務，債主又堅決不相信她是頂讓，不知何解對方知悉她的個人資料，曾到她家人公司貼大紙報追債、騷擾電話更不計其數，Sorry無奈下揹了這十多萬數目。

另一件事，她曾在旺角一個蹩腳商場租用舖位作交收點，日子久了與鄰舖的店主變得熟絡，有次央Sorry陪她到東莞入貨，Sorry順道也到相熟的供應商取貨，豈料過了一星期，鄰舖竟轉賣大碼衫，款式與她一模一樣，貨源來自同一廠商。「其實如果她要賣大碼衫，整個場都是賣這類，做得火旺也是好事，但這些大碼衫由我設計的。」對方態度也是一百八十度轉變，天天人身攻擊，希望Sorry知難而退。後來她感意興闌珊，把舖頭搬往別處。「難怪有言做生意難信人，面對的問題就是天天新鮮。」

這門生意做了七、八年，Fast Fashion襲港，Sorry開始想轉型，直至淘寶席捲全港，對方款式繁多，香港的租金及人工又高昂，根本難以匹敵，她不得不離場。

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開展功能內衣生意

適逢有顧客問她可有功能內衣，當時Sorry對此是一頭霧水，上網一看才恍然大悟。「我去功能內衣店逛逛，是好開心的，肥人都有肥人的綫條，不一定統統是米芝蓮身形。」功能內衣包着全身，穿上後身形確是漂亮了，但她發現有兩個問題：一、幾多人會用上幾萬元買功能內衣？二、早年的功能內衣，綫條是靠推出來，難免會有束縛過於緊身之感。

她有做大碼衫經驗，衣料都較鬆身舒適涼爽，她嘗試把做衫布料混合在功能內衣，交託裁縫試做，她試穿過後，身形有改善，顧客紛紛詢問可有出售，她的腦海又叮了一聲：這門生意有得做。

「我把試做的功能內衣給顧客試穿，沒想到大賣，結果我捨棄了大碼衣生意轉做功能內衣。」這改良了的功能內衣，她稱為非傳統功能內衣，既沒有傳統功能內衣的箍緊，而且售價比較相宜，屬「平民價」。

Sorry第一間內衣零售店開在時裝批發大本營的香港工業中心，年僅二十多歲的她膽粗粗嘗試把功能內衣店走Franchise特許經營路綫，得到不少人青睞，頭兩年就開了12間舖，但卻是不愉快經歷。

「其實我把特許經營想得太簡單，錢是賺不少，每舖一個月至少逾10萬元營業額，但不斷和特許店發生爭拗、齟齬，而且在商場打滾了多年的生意人，又怎會甘心聽我這個[口靚]妹枝笛。我不斷被罵，更來是藉故來找碴，例如罵我不知店舖的wi-fi密碼，也算在我的頭上，更有時連帶公司的職員也遭殃。當然我也有不對的地方，我經驗不足，如合約條文與實質店舖運作是兩回事，他們覺得我不清不楚和反口，造成了種種誤會。」

她實在受不了，當特許經營的兩年期限一到，把舖頭全收回自己做。「那時我更因此而患上情緒病，最低潮時甚至想輕生，幸我住在一樓，擔心跳樓死不去更唔生唔死，才沒有成事。」

▲ 香港聾人協進會第一次試身體驗活動。（被訪者提供）

胸圍行內九成由男人主導

Sorry說自己沒有打過工，也沒有在大公司任職過，若公司規模過大，在管理上感吃力。三年多前，她把業務下放，減少插手公司日常事務，主要做Marketing及公關工作，為品牌打響名堂、建立形象。與此同時，她也開始參與商會事務，向其他生意人取經。

刻下，她仍在進修有關胸圍的課程，報讀英國的網上課程學畫紙樣。「我本身無設計底子，只是覺得這樣辦好看，襯上喱士配合，就叫裁縫去車，我一直愛mix and match，最重要是我明白同路人需要及喜愛甚麼，自然水到渠成。」

有看過劉青雲主演的電影《絕世好Bra》不少人認為是虛構的，怎會做胸圍會由男人去做？Sorry說，這齣戲寫實得很，行內九成由男人主導，因胸圍原料主要是棉，不能在溫差大的地方處理，在工廠裏的男員工開工時熱到只剩一條褲子。「但女設計師是重要的，男人不明女性穿着時的感受，胸圍的骨位設計，胸小的女士會覺得頂着，我站在前綫，深明女士們對胸圍的要求、要求的舒適度。男設計師只知個產品靚不靚，舒適度較少考慮。」每一個產品，Sorry都會身先士卒試穿，過得了她，才會放在店舖出售。

▲ Hafina碼數齊備，由65A至110H都有。（黃建輝攝）

如此年輕殺出血路，她今年36歲，生意年入已逾七位數。她直言3年前會覺得自己厲害，比同輩行前很多。「但認識了其他商界勁人，才知天外有天，如b.duck老闆有千幾間舖，我那12間算得是甚麼？簡直是微企啊！」正因為天外有天，讓她眼界視野變得遠大，學得更多，人也變得謙虛，人才會有進步。」

聘用基層 多做慈善

Sorry指自己來自基層，公司部分員工也聘自基層婦女。兩年前始她參與慈善活動，向輪椅人士捐出斷碼內衣、開無障礙或聽障友善內衣店，請了首個手語翻譯員為聽障者服務的內衣店，希望影響及感染商家做傷健共融。Sorry坦言，創業這些年來，情緒不斷累積，早前感到氣餒不開心。但有天舉辦了一場殘障人士時裝表演騷，原因是希望燃起欠自信的人內心那團火。「有媽媽捉着我手：沒想過見到女兒可穿上婚紗。我望着他們，頓時感到豁然開朗，幫到人比搵到錢更開心，究竟是誰幫了誰？」

記者：周美好