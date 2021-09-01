【貧富懸殊】立法會通過無約束力議案　促制訂具體目標消弭貧富差距

▲ 工聯會議員麥美娟提出「解決社會矛盾，消弭貧富差距」無約束力議案。（陳葆琳攝）

立法會今日通過工聯會議員麥美娟提出的「解決社會矛盾，消弭貧富差距」無約束力議案，促請政府制訂具體目標及採取果斷措施，消弭勞資關係和社會階級不對等所衍生的貧富差距和社會資源分配不均等問題。勞工及福利局局長羅致光指，解決貧富懸殊問題涉及產業政策及人力勞工政策，港府會把握國家「十四五」規劃機遇，製造就業機會。

麥美娟認為，貧富懸殊不僅限於處理劏房或房屋土地問題，現時香港每個基層的可負擔能力下降，工資增長追不上房價增長，拉大社會貧富差距。她說，政府不能夠只處理房屋問題「交差」。若需解決貧窮問題，應該凝造一個良好的營商環境，繼續發展可持續經濟，提供更多優質職位，讓工資增長。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則表示，公共房屋政策為重要扶貧政策，有助消除「跨代貧窮」問題，並協助基層家庭子女向上流動。他以劏房為例，劏房家庭需可能要花上超過一半收入交租，嚴重影響生活質素及子女成長，主因正是公屋供應量嚴重不足，輪候時間越拖越長所致。

羅致光指，分配性政策涉及多項宏觀政策，包括產業政策及人力勞工政策，政府將與香港各界共同發展多元、優勢產業，把握國家「十四五」規劃機遇。他又提及，港隊運動員在東奧取得極佳成績，對香港未來體育發展注入強大動力，為未來香港體育產業的發展帶來睹光，而未來粵港澳大灣區高質量的建設對於香港的經濟發展及香港年青一代的未來是生機處處。

他續指，港府現正積極推進各項相關工作，當中包括一系列大灣區青年就業、創業、交流和實習計劃等，以協助香港青年抓緊國家發展契機，積極融入國家發展大局。

另外，羅致光表示，為確保政府財政的可持續性及增加收入，今年度《財政預算案》建議調整股票印花稅稅率，由買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%。有關調整已於上月實施。

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記者：陳葆琳