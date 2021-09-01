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【小一入學】嘉諾撒聖心私立部9月中接受小一申請　須拍2分鐘短片分享親子生活

中小學 18:21 2021/09/01

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諾撒聖心私立部將於9月中接受小一申請。（小學概覽圖片）

位於中西區的傳統名校嘉諾撒聖心學校私立部，日前公布2022-2023小一新生入學申請詳情，9月13日至10月30日期間接受網上報名，並需拍攝一段2分鐘內的影片遞交，而面試將於12月4日舉行。

1860年創校的嘉諾撒聖心學校私立部是一所天主教女校，直屬中學為嘉諾撒聖心書院。歷年來政商界及娛樂圈名人輩出，包括前政務司司長陳方安生、前律政司司長梁愛詩、港姐冠軍郭藹明、港姐季軍朱千雪、賭王千金何超雲及何超蓮等，故每年吸引大批家長為女兒報讀。

10月30日截止 12月面試

根據學校網頁列出的申請詳情，由9月13日（一）上午9時起開始接受報名，10月30日（五）下午1時截止。校方今年只接受網上申請，不會派發申請表格。

    點擊圖片放大
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    +3

報名要求須拍攝一段不多於2分鐘的影片，完成後把影片上載到私人YouTube帳戶（分享設定須為 「不公開」），然後把影片超連結貼在申請表中。

影片内容包括「自我介紹」及「親子片段」，學生需以母語介紹自己，並分享學生與家人的生活片段。影片教學【按此】

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網上申請須上載下列文件：

學生近照（証件相片）
檔案不大於1MB / 只限 gif, jpg, png, pdf 格式 ／尺寸必須為40毫米（闊） X 50 毫米（高）
學生出生證明文件
檔案不大於1MB / 只限 gif, jpg, png, pdf 格式
K2下學期成績表副本
學生領洗證書（如適用）
檔案不大於1MB / 只限 gif, jpg, png, pdf 格式
母親或姊姊畢業證書（如適用）
檔案不大於1MB / 只限 gif, jpg, png, pdf 格式
就讀本校姊姊學生手冊Pg.1（如適用）
檔案不大於1MB / 只限 gif, jpg, png, pdf 格式

面試將於12月4日（六）進行，詳情將於11月以電郵通知家長。而該校全年學費於2021/22年新學期加至48,000元，分10期繳交。

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責任編輯︰林綺玲

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