【性侵學生】英文男導師酒店落藥圖性侵男學生被捕　電腦硬碟搜出共7名受害人裸照

▲ 49歲英文男導師酒店於酒店內落藥，企圖性侵男學生。

警方昨日（8月31日）接獲一名18歲男學生報案，指被一名英文補習老師於灣仔軒尼詩道一酒店內非禮。警方到場後拘捕涉事49歲男導師，並發現他向受害人提供以保肝丸作為包裝的安眠藥，趁對方入睡後作出侵犯並拍下照片；警方更於疑犯單位搜出約600張，包括受害人及其他6名男子的裸照，以及其被性侵期間所拍照的照片。

事發於昨日凌晨3時，警方接獲一名18歲受害男學生報案，指疑犯在較早前在灣仔軒尼詩道一間酒店內非禮他，警方到場後於酒店大堂內拘捕疑犯，並於涉事房間內檢獲一瓶啤酒罐，另檢獲一部平板電腦、三個避孕套、一支潤滑劑等。

根據調查所得，疑犯由2016年起為該名18歲男學生補習英文，期間二人一直保持良好關係，惟疑犯先後於今年5月和昨日晚上，前後共3次相約他到灣仔一間酒店傾訴心事，每次均會飲酒、聊天，並為受害人提供一粒以「保肝丸膠囊」包裝的安眠藥，趁受害人入睡後趁機性侵對方，並拍下照片。

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受害人昨日晚上與疑犯見面後，同樣服下藥物，隨後紛紛入睡，但突然發現有人觸摸其下體，繼而揭發疑犯惡行，馬上報警。經警方調查後，發現49歲男疑犯的平板電腦內有約600張，包括受害人及其他男子的裸照，以及其被性侵期間所拍照的照片。從相片所見，涉事的受害人均沒有意識，而且其餘6名男受害人均是疑犯之前的學生。據了解，疑犯曾經在九龍區兒童之家任職導師，亦於一教會內任職義務導師，相信因而接觸到很多男學生。

另外，疑犯在2020年7月至2021年8月中，共8次相約其餘6名受害人，到其位於馬灣的住所，或中環、灣仔、尖沙咀等酒店房間內，以相同的手法，為他們提供以保肝丸作為包裝的安眠藥，借機侵犯受害人以及拍攝期裸照。

警方其後到疑犯位於馬灣的住所進行搜查，其間檢獲一部手提電腦、兩個外置硬碟、一支膠針筒、一瓶疑犯所用的安眠藥，以及犯案時所用到的護肝素膠囊。經初步檢驗，警方在其中一個硬碟內發現有3萬個影片及照片檔案，容量共接近389GB，當中發現上述提及的7名受害人的裸照以及被侵犯時的照片，當中亦發現有20條包含兒童色情內容的影片。

經深入調查後，49歲姓蔡的男導師涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、非禮及管有兒童色情物品等被捕。警方指出，由於疑犯在過去10年均任職導師，相信有其他學生為受害人，呼籲如有人曾經在酒店或其住所單獨聚會，盡快與警方聯絡案件現交由灣仔警區重案組第一隊接手調查。

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記者：郭詩詩、曾秋文