【親子好去處】石澳大浪灣$40租板玩足一日　4歲女兒玩滑浪板初體驗【內附詳情】

▲ 只需$40可租滑浪板玩足一日，小朋友都玩得！

快快捉緊夏天的尾巴！爸媽可以考慮帶小朋友去玩水，親子Blogger MuiGs 媽媽分享一家四口去石澳大浪灣親子遊經歷，4歲女兒在爸媽陪伴及指導下，無師自通成功站立在滑浪板上，感受滑浪初體驗之樂。

親子Blogger MuiGs媽媽開設facebook專頁「MuiGs」分享親子日常。日前，爸媽駕車帶著4歲大女Makayla跟2歲細女Emma前往石澳大浪灣，沙灘入口有士多提供沙灘用品、滑浪板等租借服務，他們租用了滑浪板。

▲ 4歲Makayla成功站上滑浪板。（相片提供︰MuiGs）

$40租滑浪板玩足一日

MuiGs媽媽分享平至$20就可以租用衝浪板玩足一日，另可租用滑浪板，分大人滑浪板及小朋友滑浪板等不同size，她們租用一塊桃紅色滑浪板只需$40，讓4歲Makayla挑戰滑浪，開心玩足一日。

我哋又去沙灘，爸爸話不如試吓租塊滑浪板玩下。估唔到MuiG一次就企到 ，仲玩得超開心。

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MuiGs媽媽分享了相片及影片，從影片所見，大女跟爸爸待在淺水區，她一腳繫上安全繩，趴在滑浪板自行划水，然後撐起身體並前後腳站立，再慢慢站直，輔以打開手平衡，有姿勢有實際。

問及是否有教練或爸媽教，MuiGs媽媽表示她跟丈夫不懂滑浪，但大概有基本認知。爸爸全程在女兒身旁及給少許指示，例如提點要前後腳站，指著板上兩個位置，著她嘗試擺腳在此兩位置，起初女兒不成功想跌，她依爸媽指示嘗試打開手平衡，慢慢感受滑浪的感覺。

我哋見到咁抵玩，諗住租嚟玩下，點知佢一企就平衡到。我哋都好驚訝，女兒平時超級鍾意游水，亦都唔驚水。

▲ 在沙灘士多就可以$40租板。（相片提供︰MuiGs）

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分享小朋友玩樂貼士

MuiGs媽媽分享一些心得，有感小朋友不驚水及接受到可以嘗試玩，而玩水的位置都是淺水，爸爸全程看實，如果女兒跌落水，她可自行企起身，又或爸爸可接起女兒，最重要是成人陪同及全程看實確保安全。

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大浪灣顧名思義以大浪聞名，吸引不少愛滑浪人士，可是MuiGs媽媽一家去的當天，大浪灣完全沒有浪，女兒初嘗滑浪板要靠爸爸幫她人造浪，大力推。

交通方面，可乘港鐵到筲箕灣，由A2出口乘坐前往石澳的小巴，上車時可跟司機說前往大浪灣；又或在港鐵筲箕灣A3出口，乘坐前往石澳方向的9號線新巴。

以上內容及圖片獲「MuiGs」授權報道，原文可見facebook專頁。

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責任編輯：顏紫燕