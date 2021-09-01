【中華白海豚】漁護署監察報告發現中華白海豚僅37條　情況令人擔憂

▲ 漁護署最新的海豚監察報告（2020-21年度）出爐，香港海豚保育學會總結報告指出，海豚數字仍處於低水平，最新統計得出的海豚數字僅37條，形容情況令人擔憂。(資料圖片)

漁護署最新的海豚監察報告（2020-21年度）出爐，香港海豚保育學會總結報告指出，海豚數字仍處於低水平，最新統計得出的海豚數字僅37條，形容情況令人擔憂，學會又指，報告顯示江豚目擊率跌至新低，要在南大嶼目擊江豚變得更難，以往的江豚熱點石鼓洲因興建綜合廢物管理設施（焚化爐），已連續3年只有零星江豚出沒。研究人員估計，約四成半幼豚未能生存超過2年，情況令人憂慮。



漁護署表示，此項研究由去年4月至今年3月進行，研究員共進行了175次樣條線船上調查，在全港10個調查區航行了6,018公里，觀察到共174群、總數520隻中華白海豚，以及85群、總數226隻江豚；數字較去年度的共158群、總數524隻中華白海豚，以及124群、總數317隻江豚為少。

研究人員又發現，在過去20年共186條個別初生幼豚紀錄中，估計至少有85條未能生存超過2年，當中包括49條在剛出生後的短時間內死亡，另外有31條幼豚與母豚只曾出現過一次，隨後再遇上母豚、幼豚已不知所終。成功存活的幼豚數字於2014年開始持續下降，在過去5年間亦只有零星的幼豚存活紀錄。



漁護署指，偏低的幼豚存活率，再加上過去10年海豚數字不斷下降，均為本地海豚的存活前景帶來警號，情況令人憂慮。

香港海豚保育學會表示，海豚數字於2018-19年度跌至歷史最低的32條，雖然上年數字稍回升至52條，但最新的統計得出的海豚數字為37條，情況仍然令人擔憂。大嶼山北面是工程的重災區，海豚在該水域的使用率維持非常低的水平，大小磨刀海岸公園所處的大嶼山東北水域仍然未見海豚使用，而在沙洲及龍鼓洲海岸公園所處的大嶼山西北水域，海豚數字跌至最低的3條，反映大嶼山北面的環境未有改善，並可能有惡化跡象。



研究團隊於去年只有3次初生海豚（Unspotted Calf）的目擊記錄，與上年相同。雖然數字未低至2016和第2017的歷史低位（兩年均為全年一條），但若初生海豚數字未有增長的話，海豚數字長遠上升的機會仍未見樂觀。今年的報告比較了初生海豚存活率和死亡率，發現兩者的數字相若，即保守估計每兩條海豚出生就會有一條於母豚哺育期間死亡，顯示香港水域環境存在著污染和其他生存壓力，大大收窄了初生海豚的生存空間。



因疫情關係，來往澳門和其他中國城市的高速船數量驟減，而2019年的海豚數字呈現了高速船大減的效應。今年大嶼南的海豚數字雖然未有繼續上升，但海豚在該水域的使用方式某程度上反映了高速船減少的正面影響。首先海豚使用南大嶼航道範圍的時間和次數上升，亦顯示海豚有明顯橫越航道，使用南大嶼離岸水域。而根據水底聲學調查，結果顯示海豚增加使用分流水域作覓食用途，亦有更多大群的海豚在該水域出沒。

研究人員在監察期間，辨認出112隻個別海豚，其中約三分二均出現在大嶼山西面水域。2020年內共有6隻新的個別海豚被加入相片辨認名錄，但亦有2隻曾經常出現於香港水域的個別海豚相繼死亡。過去曾經常出沒於香港水域的海豚個體當中，有18隻在去年間失蹤，數字為近年來最高。

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責任編輯：洪芷晴