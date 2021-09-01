【文娛藝術】「中國內地電影展2021」9月17日起舉行　12部內地電影將於文化中心大劇院等地方放映

▲ 由康樂及文化事務署和華南電影工作者聯合會合辦的「中國內地電影展2021」將於9月17日至10月29日舉行，選映12部內地近年出品的佳作，放映地點包括香港文化中心大劇院、香港電影資料館電影院、香港太空館演講廳和香港科學館演講廳。（資料圖片）

由康樂及文化事務署和華南電影工作者聯合會合辦的「中國內地電影展2021」將於9月17日至10月29日舉行，選映12部內地近年出品的佳作，放映地點包括香港文化中心大劇院、香港電影資料館電影院、香港太空館演講廳和香港科學館演講廳。

開幕電影為大鵬執導的《吉祥如意》（2021），由失智老人吉祥在母親離世後的遭遇，帶出家庭的倫理糾結。片中半虛半實的敍事方式和劇情化的處理，為電影類型開創新的一頁。電影的前半部《吉祥》獲第55屆金馬獎最佳劇情短片。

同樣圍繞家庭，第五代導演尹力的《沒有過不去的年》（2021）以一個普通家庭過年的故事，道盡人情冷暖。年關對為口奔馳的成年人而言，可是個讓人心力交瘁的關口。

近年內地電影票房屢創佳績。陳思誠執導的《唐人街探案3》（2021）中，唐人街神探唐仁和秦風獲邀前往東京破解離奇命案。電影由內地、日本、泰國多名紅星參演，為內地電影走向國際的最佳示範作。在徐磊的處女作《平原上的夏洛克》（2019），超英因好友樹河被車撞傷後，肇事司機不顧而去。他遂與另一好友占義展開查案之旅，過程充滿喜感。影片獲第13屆FIRST青年電影展最佳電影文本和第28屆上海影評人獎華語十佳影片。

新生代導演甘劍宇的代表作《鋌而走險》（2019）中，修車師傅劉小俊為了償還賭債，在損友誘惑下偷車變賣，更成了綁架案中的綁匪。影片的動作場面調度、劇情節奏均帶有香港警匪片的影子。饒曉志的荒誕悲喜劇《無名之輩》（2018）因一宗烏龍大劫案，把兩名賊人、一名保安員及其癱瘓的妹妹困在同一屋簷下。影片獲第十屆澳門國際電影節金蓮花獎最佳影片、最佳男主角及最佳男配角。奇幻驚慄片《刺殺小說家》（2021）由路陽執導，講述一個尋找被拐女兒的父親和一個小說家在現實與虛擬世界間的互動。故事大膽新奇，充滿現代隱喻。影片獲第29屆上海電影評論學會華語十佳影片。

在李霄峰的黑色電影《風平浪靜》（2020），優秀學生宋浩因一次高考頂替事件毀掉一生，令他離家出走15年。隨着孩子的出生，宋浩決定以自我救贖來改變孩子的未來。

美得讓人屏息的《白雲之下》（2019）由王瑞執導，刻劃蒙古大草原上一對牧民夫婦的生活。然而丈夫對草原外的世界愈感好奇和渴望，令夫妻二人的價值觀漸生衝突。影片獲第32屆東京國際電影節最佳藝術貢獻獎和第33屆中國電影金雞獎最佳導演。鵬飛自編自導的《又見奈良》（2020）中，日本遺孤麗華的養母陳奶奶前往奈良，欲探訪回鄉後音信全無的麗華。電影關注戰爭遺孤的歷史，並帶出遺孤及其後代的種種經歷。影片是第33屆東京國際電影節特別展映單元影片，並獲第29屆上海影評人獎華語十佳影片。

青年導演餃子的動畫《哪吒之魔童降世》（2019），創意十足，以家傳戶曉的神話演繹現代家庭故事。片中哪吒的父親李靖愛子如命，而哪吒渴望被認同卻處處碰壁，喚起家長和青少年無限共鳴。影片獲第33屆中國電影金雞獎最佳美術片、第35屆大眾電影百花獎最佳編劇、第16屆中國動漫金龍獎最佳動畫長片獎金獎、最佳動畫導演獎和最佳動畫編劇獎。

此外，節目特別安排徐展雄執導的《蕎麥瘋長》（2020）於展期內在香港大學黃麗松講堂、北區大會堂演奏廳和影藝戲院（青衣城）免費放映，憑票入場。電影講述年青人離鄉別井到大城市尋找理想生活。影片獲第33屆東京國際電影節中國電影周金鶴獎和第20屆上海國際電影節最佳創意項目獎。

《唐人街探案3》和《又見奈良》為普通話及日語；《無名之輩》為普通話及貴州方言；《白雲之下》為普通話及蒙古語；《哪吒之魔童降世》為粵語配音；其餘影片為普通話。所有影片設中、英文字幕。

門票60元，現於城市售票網發售；信用卡電話購票請致電2111 5999。免費放映門票於九月十日起在所屬放映場地派發，每人每場限取門票兩張，先到先得，派完即止。查詢節目詳情，請致電2734 2900或瀏覽網站。

更新最多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒