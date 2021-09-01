【違反強檢令】73歲男違強制檢疫令　今被判監禁20日緩刑1年

▲ 一名73歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（1日）於西九龍裁判法院被判處監禁20日，緩刑12個月。（資料圖片）

一名73歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（1日）於西九龍裁判法院被判處監禁20日，緩刑12個月。

該名男子今年2月5日獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。同日入境後，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，未有立刻返回檢疫地點。他被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，今日於西九龍裁判法院被判處監禁20日，緩刑12個月。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有177人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多十四星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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責任編輯：曾卓鋒