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【5000元消費券】港府延長補交資料特別安排至9月15日　登記人10月1日可獲發首期2000元消費券

社會 20:09 2021/09/01

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政府延長消費券計劃下，市民須補交資料而重新登記的特別安排。（資料圖片）

消費券計劃的登記期早前已經結束，而港府早前推出特別安排，容許已在登記期內，即7月4日至8月14日間，遞交登記但因資料有誤或不齊全等原因而未獲進一步處理的相關登記人，可以在8月16日至31日內以書面表格重新遞交登記一次，政府發言人今日宣布將有關安排延長至本月15日。

政府早前推出特別安排，容許已在登記期內遞交登記，但因資料有誤或不齊全等原因而未獲進一步處理的相關登記人，8月16日至31日內以書面表格重新遞交登記一次。不過，因應有部分市民未有察覺之前遞交的登記因資料有誤或不齊全等原因而未獲進一步處理，政府發言人宣布，將有關特別安排延長至9月15日。

如欲透過特別安排重新登記的市民，須先確定是次提交的資料準確及齊全，並在9月15日或之前把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委托其可信賴的人士於辦公時間交到九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處。

須上載身份證複本作身分認證以完成電子登記的市民若未有按要求在8月16日或之前上載其身份證的複本，亦可透過這個特別安排以書面表格重新登記，而上述安排對已確認為不符合計劃資格準則或從未在登記期內遞交登記的市民並不適用。

每名合資格的登記人只可在9月15日或之前透過上述特別安排以書面表格重新登記一次，經核實資格後，他們會於10月1日獲發放第一期2,000元消費券。這些市民一般會在遞交登記約一星期內收到登記結果的短訊通知，他們亦可透過熱線18 5000的語音系統查詢其登記情況。

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責任編輯：郭詩詩

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