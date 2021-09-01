【新冠疫苗】上周4青少年打復必泰後胸痛疑患心肌炎　涉12至15歲現情況穩定

▲ 上周4青少年打復必泰後胸痛疑患心肌炎，涉12至15歲現情況穩定（陳永康攝）

新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今公布最新疫苗接種監測，截至8月29日過去一星期，衞生署曾接獲4宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別涉及兩名13歲、一名14歲及一名15歲的男子，他們在接種復必泰疫苗後一至14天內出現胸痛，情況穩定。

現時本港市民合共接種了超過746萬劑新冠疫苗。衞生署共接獲5,532宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）；就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括37宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）今日就上述37宗死亡個案已總結19宗與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫管局資料，8月2日至29日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有96.3宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有3.4宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有4.2宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.4宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有38.4宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有6.8宗。

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責任編輯：鄧凱文