【公社科】愛國校自製教材慎選新聞照　有教師憂觸紅綫寧按官方教材照本宣科

▲ 培僑中學公社科教師丁江浩表示，該校自行編製公社科教材。（馮琪雅攝）

公民與社會發展科於昨日（9月1日）起在中四級開始推行，未來3年逐步取代高中通識科。教育局局長楊潤雄昨強調，校長以至個別教師都要為公社科課堂教學參與，負上專業責任；惟學校首年並無公社科教科書可用，又因科目涉國家安全等敏感議題，令教師備課壓力大增，寧願先按官方教材照本宣科，以免觸碰紅綫。傳統愛國學校培僑中學教師則「冒險」自製貼地教材，透過《港區國安法》相關案例解釋法律條文，惟選取新聞圖片時亦需多重審視，以免誤犯國安法。

早前有調查指，73%受訪教師指「『一國兩制』下的香港」主題最難教，智庫倡當局盡快提供已送審教材，詳情即看：【下一頁】

有資深通識教師本學年不獲安排任教公社科，轉型教選修科，惟盼守住最後兩屆通識學生，詳情即看：【下一頁】

首年無教科書 備課壓力增

公社科3個主題須順序施教，中四級先教「『一國兩制』下的香港」，惟教育局4月始公布敲定課程大綱、6月公布課程及評估指引，近月舉行多場網上教師培訓及上載12套教學簡報，教師只有約半年時間準備，加上公社科教科書最快明年才完成送審，不少教師反映時間不足，形容當局推行過急。

教育局局長楊潤雄昨在開學日強調，局方提供的教材內容已很豐富，教師可作適當的調節，或加添趣味元素令學生更容易學習，「最後在課堂教學，我們要求教師為其教學負責，所以在整個公民科裏，學校管理層、校長、副校長、科主任、個別老師也會因應自己在科目的參與，負上專業上的責任。」他說教育局會盡量提供多一些輔助，亦會在安排課程探訪或視學方面多做工夫。

教聯會理事、北角培僑中學公社科教師丁江浩指，過往通識科是參考教科書製作校本教材，公社科涉國安法等新內容，局方簡報僅羅列法律條文，例子欠奉，太過單調、離地，他與校內多名通識教師「冒險」共同編製教材，於暑假兩個月完成，惟過程戰戰競競，「教師無官方文件，老師要憑自己認知去做，好驚出錯、驚負上刑責。」

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有老師自製教材 慎選新聞照

丁指，曾有教師表示擔心部分敏感議題配相誤觸犯國安法或被「釘牌」，其中說明國安法針對的4類行為時，附上相關新聞圖片，或已被捕或已判案的案例，一幅相印有遊行人士舉起港獨旗，但因應九龍塘宣道小學教師教材被指散播港獨並遭除牌，他們把相中港獨旗最終以「X」圖案遮蔽；前年7‧1塗污立法會區徽的相片，用作解釋顛覆國家政權罪，也幾經爭取才可使用。

另一愛國校、何文田創知中學目前則採用當局教材應急，校長黃晶榕形容以往通識教科書帶強烈反社會、反國家意識，學校不宜採用。兼任中學公社科主任的資深通識科教師陳志華直言，不少教師為免觸碰「紅綫」，不敢自行剪裁教材，亦不知是否只可選取親中機構的新聞報道和影片；部分課題如「香港問題的由來」並非爭議性議題，討論空間小，亦難沿用以往教學法，以城市論壇形式鼓勵多角度思考。他說，開學初期會先採用官方教材，形容相關資料詳盡，但設計似大學筆記，趣味性不足，憂令學生感沉悶，盼教育局增加支援。

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記者：馮琪雅