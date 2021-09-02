【公社科】資深通識教師轉型教選修科　盼守住最後兩屆通識學生

▲ 有通識科教師不獲安排教公社科，惟盼「守住最後兩屆通識科學生」。（資料圖片）

高中通識科自2009年成為高中核心科，新學年起在中四級被公民與社會發展科逐步取代，通識科兩年後將成歷史。因應新科課時及內容削半，相關教師人手需求驟降，有資深通識科教師無法過渡至新科，惟盼「守住最後兩屆通識科學生」。

中學教師羅潔玲任教通識科16年，她在新學年不獲校方安排任教公社科，除繼續教餘下中五、六的兩級通識，並要轉教學校本學年加開的選修科「旅遊與款待科」。

通識科被指出現「異化」，羅潔玲說，希望守住最後兩屆學生，按照當初設立的課程宗旨，繼續讓學生參與議題探究，培養對世事、身邊事物的觸角，「最緊要對得住學生」。公社科加入的國安法內容，羅潔玲指通識科亦會涉及，惟社會上的資訊仍未能充分析有關議題，加上疫情下要趕課程，相信難以投放太多課時討論。她亦希望將通識科的教學法、獨立思考訓練，過渡至新任教的選修科。

部分教師需兼教其他科

兼任中學通識及公社科主任的陳志華指，通識科改革後首年，其學校任教該兩科人手總和沒有減少，但由於任教上述兩科課時減少，大部分教師需兼教其他科目，例如兼教中史，因此連帶影響中史及相關教師人手安排。

中學公社科教師丁江浩則指，該校原有8名通識科教師，新學年有3人亦轉往任教中文或其他選修科，僅餘5人分別教通識及公社科。

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記者：馮琪雅