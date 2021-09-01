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【疫苗獎賞】信和華置大抽獎截止登記　登記人數逾250萬

社會 21:18 2021/09/01

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信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業集團共同贊助的第一輪抽獎活動已截止登記，第一輪抽獎活動的登記人數共逾250萬。（資料圖片）

信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司與華人置業集團共同贊助的第一輪抽獎活動已截止登記，第一輪抽獎活動的登記人數共逾250萬。主辦單位將於2021年9月8日抽出及公布21名得獎者，分別為一位終極大獎凱滙單位得獎者，以及20位獲得每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的得獎者，屆時抽獎活動將開放予傳媒出席。

黃廷方慈善基金董事黃永光表示，衷心感謝所有參與疫苗接種計劃的香港居民，亦欣然看到是次抽獎活動獲得大眾的熱烈支持。全賴各界同心協力，齊心抗疫，香港疫苗接種率進度良好。我們希望短期內將有更多香港市民接種疫苗，並參與第二輪抽獎活動。我們期待於2021年9月30日前達到超過500萬人口接種疫苗的目標。

另外，為鼓勵市民繼續響應新冠疫苗接種，第二輪抽獎活動將於明天起接受網上登記。若於2021年9月30日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民，可於2021年9月2日上午9時正至2021年9月30日下午5時30分期間登記參加第二輪抽獎活動。較早前已登記參加第一輪抽獎活動而沒有贏得終極大獎的合資格香港永久居民，將自動獲納入參加第二輪抽獎活動而毋須額外登記。

於第二輪抽獎活動，黃廷方慈善基金將捐出20份獎學金，每份為價值港幣20萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民。此外，若於2021年9月30日或之前全港有500萬或以上人口已接種至少一劑新冠疫苗，黃廷方慈善基金與華人置業集團將送出另一個價值約港幣1,200萬元的凱滙一房住宅單位作終極大獎。有關第二輪抽獎活動的登記詳情，可瀏覽活動網站。於登記期間所收集的資料將僅用於與抽獎活動有關的所有目的，並將於活動結束後45日內銷毀。

截至今日，有347萬人完成接種兩劑疫苗，另現有416萬人接種首劑疫苗。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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