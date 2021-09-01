  • 28°C
香港時間 : 2021901日 (週三) 21:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【即棄餐具】管制即棄膠餐具諮詢期下周三結束　環團認同經濟導向長遠可改變市民習慣

社會 21:04 2021/09/01

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「管制即棄膠餐具計劃」的公眾諮詢將於下周二（8日）結束，非牟利慈善機構環保促進會今日就此提出建議。(經濟日報資料圖片)

「管制即棄膠餐具計劃」的公眾諮詢將於下周二（8日）結束，非牟利慈善機構環保促進會今日（1日）就此提出5大建議，包括堂食分階段禁止所有即棄餐具、外賣即棄食具需要立法收費、透過認證規管各類即棄餐具等，冀推動本港「走塑」趨勢。

環保促進會認為到第二階段，應擴展至禁止食肆提供任何物料而製的即棄餐具，取而代之食肆應提供可重用餐具予堂食顧客。否則，只是將廢物由塑膠轉移至其他物料，不符合源頭減廢的原則，堆填區廢物也不會減少。

該會又建議外賣即棄食具需要立法收費，認為透過經濟導向，長遠才能改變市民習慣，鼓勵消費者自備食具。另外，亦建議透過認證規管各類即棄餐具，確保市民和餐飲業界能購買真正的環保產品，同時又建議立法禁止銷售塑膠及未獲環保認證的即棄餐具，以及加強宣傳教育和推廣。

環保促進會行政總幹事何惠萍表示，該會支持立法管制即棄塑膠餐具，亦同意分階段禁止外賣提供即棄塑膠餐具，但認為假如食客外賣仍然需要其他物料而製的即棄食具，則應收費以鼓勵市民自備食具。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

堆填區 走塑 經濟 肺炎 餐飲 行政

最高瀏覽

【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
18:08 2021/08/31
【大鬧九巴】九巴爆粗港女現身解畫　澄清：係司機「玩嘢」 唔肯開門
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
16:40 2021/08/30
【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險　6款不含致癌物易潔鑊PFOA Free之選
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】
10:32 2021/08/30
【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】