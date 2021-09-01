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【街市整合】正街街市或於數年內關閉　服務西營盤45年出租率仍有74%

社會 21:41 2021/09/01

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正街街市面臨關閉。（資料圖片）

正街街市服務西營盤45年，但正街街市或於數年內關閉。食物環境衞生署向中西區區議會提交文件指，計劃整合正街街市及西營盤街市，預計於2023/24年度關閉正街街市，並改用作設立醫療衞生相關設施。

正街街市於1976年落成，及後經過多次重建及翻新，現共設有46個攤檔，當中出租攤檔有34個，出租率為 74%。而西營盤街市則於1999年落成，共設有93個攤檔，當中出租攤檔有84個，出租率為90%。

食物環境衞生署擬將2個街市整合，遷置現有正街街市攤檔租戶至西營盤街市或其他食環署轄下指定街市，以騰空正街街市予食物及衞生局衞生科，用以設立醫療衞生相關設施 。

由於西營盤街市不設熟食攤檔，現時在正街街市經營熟食攤檔的租戶將獲安排遷置至其他食環署轄下指定 街市。

食環署初步計劃於2023/24年度關閉正街街市。政府會考慮向受影響商戶作出恩恤安排，包括向選擇結業或搬遷的正街街市租戶，發放一筆過特惠金。

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記者：陳梓蔚

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