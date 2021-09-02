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【THE大學排名】港大排第30位創新高　理大急升38位打入百大

社會 07:01 2021/09/02

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香港大學在THE世界大學排名再創新高，位列全球第30位，按年躍升9位。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education，簡稱THE）今日（2日）公布2022年世界大學排名，英國牛津大學連續6年蟬聯榜首。本港方面，香港大學排名再創新高，位列全球第30位，按年躍升9位。

最新世界大學排名涉及99個國家及地區、共1,662間大學，按年增136間，從教學、研究、論文引用、知識轉移及國際視野共5大範疇評估大學表現。

英國牛津大學連續6年蟬聯榜首；美國哈佛大學及加州理工學院分別攀升1位及2位，同樣位列第2名；美國史丹福大學則跌2位至第4名；英國劍橋大學及美國麻省理工學院同樣排第5位。

香港今年繼續有5間大學排名全球200名內，其中3間排名上升、2間下跌。港大由去年第39位，按年升9位至第30位；中大亦由第56位，升7位至第49位；科大則下跌10位至66位；隨著理大躍升38位至第91位，令本港打入全球100大的大學數目達4間，創歷來最多；城大則跌25位至第126位。

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

大學 麻省理工學院 加州理工學院 哈佛大學 美國 牛津大學 劍橋大學 香港大學

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